Детская звезда 'Титаника' признался, сколько он заработал за появление в одном из самых успешных фильмов в истории: деньги получает до сих пор

32-летний Рис Томпсон, в детстве сыгравший второстепенную роль ребенка в "Титанике", до сих пор получает деньги за непродолжительные эпизоды в фильме Джеймса Кэмерона. Ему было всего 5 лет, когда родителям актера дали выбор: он мог сыграть в рекламе или появиться в драме о кораблекрушении.

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Как пишет Business Insider, мама Риса решила, что проект Кэмерона "крутой", поэтому повела мальчика туда. Он получил роль маленького пассажира из Ирландии, погибшего с мамой и сестрой, когда "Титаник" пошел на дну.

Хотя роль была незначительной, его персонаж запомнился зрителям. Рис появился в трех сценах культового фильма.

Как актер рассказал СМИ, за 25 лет он в общей сложности заработал около 30 тысяч долларов (более 1,2 млн гривен). Он и сейчас продолжает получать денежные средства, однако небольшими суммами.

"Это не похоже на "Когда я получу новый чек?" Когда это случается, я думаю: "О, круто, еще 100 долларов", – признался Томпсон.

В большинстве своем актер, сыгравший второстепенного персонажа, получает несколько сотен долларов в год, но в период пика популярности картины суммы были значительно больше. Все зависит от того, сколько людей продолжают смотреть кино каждый год.

Сейчас звезда "Титаника" не работает в медиасфере, а зарабатывает на жизнь, возглавляя маркетинговый отдел на горнолыжном курорте в Юте. Он почти не помнит, как играл в фильме, но продолжает получать за это приятные бонусы.

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