5 документальных фильмов о Революции Достоинства, которые стоит посмотреть каждому

Свою историю важно помнить, несмотря на прошедшее с тех событий время. Десять лет назад на Майдане Независимости в столице происходила Революция Достоинства, унесшая жизни более сотни неравнодушных граждан, память о которых запечатлели в документальных фильмах украинских режиссеров.

Медиа "#ШоТам" вместе с "Загоном Кіноманів" создали подборку из пяти важнейших кинолент, которые нужно посмотреть, чтобы вспомнить события зимы 2014 года, благодаря которым "устоял Майдан и вся Украина". Эти фильмы передают атмосферу событий не только из рассказов свидетелей и активистов, но и помогут понять смысл борьбы и важность свободы нашего государства.

"Зима у вогні"

Фильм является хроникой событий зимы 2013-2014 годов, демонстрируя "движение за гражданские права". Его начали студенты, к которым со временем присоединились люди со всех уголков Украины и превратили мирную акцию в полноценную революцию.

Фильм получил приз зрительской аудитории за лучший документальный фильм Международного кинофестиваля в Торонто в 2015 году и номинации в двух наградах: Golden Reel Award и "Оскар" в 2016 году.

"Все палає"

"Фильм показывает противостояние Революции достоинства из эпицентра конфликта и прослеживает за тем, как оно меняет свой характер с мирного протеста в кровопролитные столкновения", – описало фильм медиа.

Фильм признали победителем кинофестиваля DOK Leipzig как лучший восточноевропейским документальным фильмом в 2014 году.

"Євромайдан. Чорновий монтаж"

"От кастрюль на голове до дубинок и бронежилетов. От эйфории победы до оплакивания погибших Небесной сотни. Революция как взрыв пробужденного достоинства, как эйфория свободы, как боль в осознании цены, как рождение новейшей истории Украины", – говорится в описании к киноленте.

"Переломний момент: Війна за демократію в Україні"

Этот фильм изображает события не только Революции достоинства, но и аннексии Крыма и начала российского вторжения в Украину в 2014 году. "При создании ленты были записаны показания 86 участников Революции достоинства и участников российско-украинской войны, а также снято более 600 минут киноматериала", – сообщил источник.

Лента стала лучшей на кинофестивале EtCultura в 2016 году и попала в лонглист премии "Оскар-2018" в категорию лучшего документального фильма.

"Сильніше, ніж зброя"

Эта лента объясняет всю хронику событий Революции достоинства от попытки захватить Администрацию Президента 1 декабря 2013 года до борьбы за Донецкий аэропорт осенью 2014 года.

Фильм получил премию Национального союза кинематографистов Украины в номинации "Лучший документальный фильм" в 2014 году.

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