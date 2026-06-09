Старое фото Тернополя перенесет вас в то время: архивный кадр

Архивные фотографии Тернополя позволяют увидеть город таким, каким его знали жители начала ХХ века. На старом фото – одна из тернопольских улиц после разрушений. Фасады домов повреждены, на дороге лежат обломки, а горожане остановились посреди улицы, рассматривая последствия происшествия.

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Кадр ценен как напоминание о сложной истории города, который не раз переживал войны, пожары, оккупации и восстановления. В сети обнародовали архивную фотографию более чем столетней давности.

История Тернополя достигает XVI века. Первое письменное упоминание о городе датируется 1540 годом, когда польский король Сигизмунд I Старый предоставил краковскому каштеляну и великому коронному гетману Яну Амору Тарновскому грамоту на основание города и строительство крепости на берегу Серета. Замок должен был защищать эти земли от татарских нападений, ведь Тернополь лежал в приграничном регионе, который часто страдал от войн и набегов.

Уже в 1548 году город получил магдебургское право, которое способствовало развитию торговли, ремесел и городского самоуправления. Несмотря на это, Тернополь неоднократно подвергался опустошениям. В течение XVI–XVII веков его атаковали татары и турки, а во время освободительной войны середины XVII века город оказался в водовороте событий, связанных с походами войска Богдана Хмельницкого.

После Первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Тернополь вошел в состав Габсбургской монархии.

В XIX веке он постепенно развивался как административный, образовательный и культурный центр. Здесь действовали украинские общества, в частности филиал "Просвиты", открывались школы, гимназии, магазины, общественные учреждения.

В начале ХХ века Тернополь был живым многонациональным городом, где пересекались украинская, польская, еврейская и австрийская культурные традиции. В то же время именно этот период стал для него чрезвычайно драматичным. Первая мировая война, смена властей, борьба за украинскую государственность и последующие оккупации оставили на городе глубокий след.

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