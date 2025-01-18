Россия уничтожила все: какой была архитектура Бахмута более века назад. Фото

Бахмут, город с богатой историей уходящей в XVI век, прошел путь от пограничной стражи до важного промышленного и культурного центра Украины, а впоследствии стал символом несокрушимости в войне с русской агрессией.

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1 августа 2022 начались бои за Бахмут. Город был уничтожен русской армией, которая беспощадно избивала по зданиям и сооружениям ракетами, расстреливала из танков, атаковала авиацией.

Краевед из Бахмута Евгений Яркин показал старинные фотографии города, показывающие, каким он был более столетия назад. OBOZ.UA предлагает посмотреть исторические фото Бахмута и узнать больше об истории города.

Кто основал город Бахмут

История Бахмута берет свое начало в 1571 году, когда на границе между Московским государством и Крымским ханством были основаны пограничные стражи. Службу на них несли "севрюки" – казаки из Путивля и Рыльска. В письменных источниках упоминается Бахмутская стража.

В XVII веке казак О. Бирюков открыл вблизи реки Бахмут соленые озера, что способствовало развитию солеварного промысла. Сюда съезжались тысячи солеваров, преимущественно из Слободской Украины и Дона. В 1701 году жители Бахмутской слободы построили деревянную крепость в центре современного города.

В начале XVIII века Бахмут стал одним из центров восстания Кондрата Булавина. После подавления восстания крепость была разрушена, но затем восстановлена и укреплена. С 1783 года Бахмут стал уездным центром и важным центром соляной промышленности на юго-востоке Украины. Соль даже стала элементом городского герба.

После отмены крепостного права в XIX веке в Бахмуте началось активное развитие промышленности, в частности, соледобычи, кирпичного производства и мукомольного промысла. Были построены железные дороги, что способствовало экономическому росту города. В этот период также формируется местное самоуправление.

В конце XIX – начале XX века Бахмут становится не только промышленным, но и культурным центром. В городе появляются парки, театры, кинотеатры, музыкальная школа, гимназии и типографии. Издаются местные газеты и журналы, публикуются произведения известных украинских писателей.

В ноябре 1917 года над Бахмутом впервые на Донбассе был поднят украинский национальный флаг. В период Украинской революции город находился в составе различных государственных образований, а в конце 1919 здесь окончательно установилась советская власть.

Когда Артемовск стал Бахмутом

В 1924 году Бахмут был переименован в Артемовск в честь советского деятеля Артема (Ф. А. Сергеева). В 1930-е годы город пережил Голодомор и сталинские репрессии. Во время Второй мировой войны Артемовск был оккупирован нацистскими войсками и пережил значительные разрушения.

В послевоенные годы в Артемовске возобновилось промышленное производство, были построены новые предприятия, в том числе завод шампанских вин. Развивалась социальная сфера, появлялись новые школы, детские сады и культуры.

Во время референдума 1991 года большинство жителей Артемовска поддержали независимость Украины. В 2014 году город оказался в эпицентре событий русско-украинской войны. После освобождения от пророссийских боевиков в 2015 году городу было возвращено историческое название Бахмут.

До полномасштабного российского вторжения в 2022 году Бахмут был развитым промышленным и культурным центром. Здесь действовали различные предприятия, в том числе известный завод шампанских вин. Город также славился своими культурными традициями и заведениями.

В 2022 году Бахмут стал одной из самых горячих точек российско-украинской войны, символом героического сопротивления украинских защитников. Город был почти полностью разрушен в результате ожесточенных боев. История Бахмута продолжается и его будущее тесно связано с борьбой Украины за свою независимость.

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