Херсон в ХІХ ст. не узнать: самые первые известные фото города

На месте современного украинского города Херсон люди жили еще с дохристианских времен. Однако статус города и современное название он получил в 1778 году. С тех пор его вид постоянно менялся, что и запечатлели старинные фотографии.

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Как пишет региональное издание "Мост", старейшие известные фотоснимки Херсона появляются в сборнике "Труды Херсонского губернского статистического комитета", изданном в 1863 году. Фотографии были вклеены в издание и сейчас дают представление о том, каким был город в середине 19 века.

Это фото было сделано с речной деревянной пристани улицы Ришельевской в сторону города. В глубине кадра видна старообрядческая церковь Покрова Богородицы. Правее нее можно разглядеть Успенский собор. В архитектуре города ощущается сильное влияние классицизма.

Следующее фото зафиксировало Потемкинский бульвар с памятником Потемкину. На тот момент постройке было всего 27 лет. Здание театра тогда еще не возвели. Так же не было здания губернской земской управы, где сейчас расположена поликлиника Роддома №1.

Следующей известной серией фотографий старого Херсона является подборка из пяти снимков 60-70-х годов XIX в. Эти кадры опубликовал Сергей Сильванский в книге 1928 "Старый Херсон. I. Греческий пригород". Он зафиксировал ротонду в Павловском парке, архитектурный ансамбль Соборной улицы, Потемкинскую улицу вместе с Гимназическим бульваром, Потемкинский бульвар и Привозную площадь.

Фото Павловского парка демонстрирует ротонду – колоннаду наподобие той, что можно увидеть возле Воронцовского дворца в Одессе. Она находилась прямо на месте нынешнего здания Краеведческого музея (Кольцевого суда). На заднем плане видны деревянные колокольни и купол старообрядческой церкви Рождества Богородицы.

Фото "Соборная улица. Городское собрание. Собор" демонстрирует участок от Краеведческого музея в сторону Успенского собора. В центре кадра видим собор, справа здание, которое после нескольких перестроек превратилось в нынешний Дворец культуры судостроителей.

Кадр, в котором оказались Потемкинская улица и Гимназический бульвар, почему-то не демонстрирует уклон в сторону Днепра. Вероятно так произошло из-за угла съемки.

Фото Потемкинского бульвара снова демонстрирует памятник Потемкину, но, наверное, в дни ранней весны.

Последняя фотография изображает Привозную площадь. Этот снимок был высполнен с колокольни Покровской церкви. Сейчас на ее месте установлена скульптура Покрова Богородицы в сквере за ЗАГСом. В центре – церковь Святого Духа, причем еще квадратная в плане. Только в начале ХХ века ее расширят так называемой "трапезной". Перед храмом возвышается колокольня, фактически Преображенская церковь, которая дала название улице Преображенской. Колокольня была разрушена в годы Второй мировой войны. Левее нее – водонапорная башня. А вот простор рынка Привоз в кадр едва поместился. Торговые ряды можно увидеть в правой части снимка.

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