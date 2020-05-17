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Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко
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Якщо ви не можете поїхати на пікнік - пікнік приїде до вас

13.9т
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Є класна тема. Барбекюшні страви, що будуть смачними у будь-якому випадку: і на живому вогні приготовані, і в духовці. Тому, якщо ви не можете поїхати на пікнік - пікнік може приїхати до вас. Зробите всі ті офігезні страви, про які я вам зараз розповім, висунетесь у віконце та засмакуєте. Тільки не стогніть сильно, як будете їсти, а то ваші сусіди поплавляться від заздрощів.

  • Почнемо з найважливішого - шашликів. Можна втратити свідомість від цієї смакоти. Берете свиний ошийок, маринуєте з орегано, чебрецем, оливковою олією, лимонним соком, часником, чилі та цибулею. Потім нанизуєте на бамбукові шмажки, швидко обсмажуєте, ставите у духовку на 10-15 хвилин та насолоджуєтеся. Ви зробили шашлики в маринаді пірі-пірі.

Якщо ви не можете поїхати на пікнік - пікнік приїде до вас

  • Курячі крильця з апельсином. То любов. Змішуєте крильця з медом, гірчицею в зернах, соком і цедрою апельсина та запікаєте десь 20 хвилин (ідельно на режимі грилю). Будете їсти та плакати від щастя, траст мі.

Якщо ви не можете поїхати на пікнік - пікнік приїде до вас

  • Кальмари. Просто обсмажуєте тушки на сковорідці гриль зі шматочками лимону. Потім солите, посипаєте свіжомеленим перцем, поливаєте лимонним соком і їсте. Це кайф.

Якщо ви не можете поїхати на пікнік - пікнік приїде до вас

  • Берете цілі банани, залишаєте шкірку, вздовж робите надрізи, фаршируєте шоколадом, запікаєте. Посипаєте подрібненим мигдалем та відчуваєте всєлєнскую любов.

Якщо ви не можете поїхати на пікнік - пікнік приїде до вас

Цьом.

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Автор
Евгений Клопотенко Евгений Клопотенко
Тема
Блог о жизни
Источник
Источник: Facebook Євгена Клопотенка
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