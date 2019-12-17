Вкуснейшие блюда из крабовых палочек на Новый год: подборка рецептов

Закуски и салаты из крабовых палочек на новогоднем столе уже стали традицией.

FoodOboz предлагает приготовить из этого морепродукта 4 удивительных блюда, которые идеально подойдут для новогоднего меню.

Салат "Королевский" с крабовыми палочками и апельсином

Оригинальный салат без майонеза с кислой ноткой и гармонией ингредиентов станет находкой для всех, кто не может тебе позволить долгие приготовления к празднику. Всего 15 минут – и чудесное украшение стола готово. Как приготовить такое блюдо, читайте в пошаговом рецепте с видео по ссылке: Салат "Королевский" с крабовыми палочками.

Салат "Королевский" с крабовыми палочками

Котлеты из крабовых палочек

Как ни странно, именно из крабовых палочек получаются самые нежные и аппетитные котлетки. В их состав входит сыр, который делает блюдо особо вкусным. Как приготовить такие котлеты, читайте здесь.

Котлеты из крабовых палочек

Салат из крабовых палочек с грибами без майонеза

Еще один рецепт, в котором не понадобится майонез. Необычайно вкусный, легкий и сочный слоеный салат с добавлением маринованных грибов прекрасно дополнит любое праздничное меню. Его достоинством также является простота приготовления. Рецепт ищите по ссылке: Салат с крабовыми палочками и грибами.

Слоеный салат с крабовыми палочками и грибами

Тарталетки с крабовыми палочками

Просто фантастическая закуска – тарталетки с крабовыми палочками и горбушей. Именно эту закуску первой разметут со стола гости. В составе начинки для таких тарталеток есть консервированная горбуша и другие ингредиенты, которые оттеняют пикантный рыбный вкус. Как приготовить это блюдо, читайте тут: Начинка для тарталеток.

Тарталетки с крабовыми палочками

Ранее FoodOboz публиковал рецепт еще одного необычного праздничного салата с орехами и копченой курицей.

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