Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Как приготовить вареники на Масленицу: секреты вкусного теста

1.6т
Читать материал на украинском

Во время празднования Масленицы в Украине принято готовить не только блины, но и вареники с разными начинками.

О том, как сделать вкусное и тонкое тесто для вареников, в эфире ObozTV рассказала кулинарный эксперт, шеф-кондитер Наталья Левензон.

По ее словам, первый секрет – добавить в тесто ложку сметаны.

"Вареники тогда получаются более мягонькими", – объяснила кулинар.

Второй секрет заключается в том, чтобы замесить в тесто дополнительный желток.

"Всегда добавляю желтки. Т.е. цельное яйцо, и еще плюс желтки. Тесто получается желтенькое, очень вкусное и мягкое", – отметила Левензон.

"Я люблю, когда в варенике тоненькое тесто, почти просвечивается. И много-много начинки", – призналась она.

Разнообразные рецепты вареников и варианты начинки представлены в разделе FoodOboz.

Вареники с творогом

Вареники с творогом

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кому врачи рекомендуют воздержаться от поедания блинов на Масленицу.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 16:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.

Темы
Рецепты Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Масленица
Теги
еда рецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы