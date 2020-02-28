Как приготовить вареники на Масленицу: секреты вкусного теста

Во время празднования Масленицы в Украине принято готовить не только блины, но и вареники с разными начинками.
О том, как сделать вкусное и тонкое тесто для вареников, в эфире ObozTV рассказала кулинарный эксперт, шеф-кондитер Наталья Левензон.
По ее словам, первый секрет – добавить в тесто ложку сметаны.
"Вареники тогда получаются более мягонькими", – объяснила кулинар.
Второй секрет заключается в том, чтобы замесить в тесто дополнительный желток.
"Всегда добавляю желтки. Т.е. цельное яйцо, и еще плюс желтки. Тесто получается желтенькое, очень вкусное и мягкое", – отметила Левензон.
"Я люблю, когда в варенике тоненькое тесто, почти просвечивается. И много-много начинки", – призналась она.
Разнообразные рецепты вареников и варианты начинки представлены в разделе FoodOboz.
Вареники с творогом
Ранее OBOZREVATEL писал о том, кому врачи рекомендуют воздержаться от поедания блинов на Масленицу.
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