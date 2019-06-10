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Шашлык по старому рецепту удивит своим вкусом

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Рецептов приготовления шашлыка настолько много, что в них можно запутаться.

Но SmakOBOZ в старой поваренной книге нашел интересный рецепт этого популярного блюда, который заслуживает особого внимания.

Отличительной особенностью шашлыка по этому рецепту является очень простой набор специй и продуктов для маринада, который удивительным образом помогает приготовить очень вкусный шашлык.

Итак, на 500 грамм мяса (свинины или баранины) нам понадобится:

- 2 головки репчатого лука

- 100 граммов зеленого лука

- 200 граммов томатов

- ½ лимона (или 1 столовая ложка уксуса)

- 1 столовая ложка растительного масла

- соль

- молотый черный перец

Мясо обмыть, нарезать на куски, посолить, поперчить, добавить лук и помидоры (нарезанные кольцами), сок лимона и масло. Мариновать мясо следует несколько часов плотно закрыв крышкой, но лучше всего – оставить в холодильнике на ночь.

Шашлык по старому рецепту

Шашлык по старому рецепту

После этого нанизать мясо на шампуры вперемешку с овощами и пожарить. Приятного аппетита!

Шашлык по старому рецепту

Шашлык по старому рецепту

Как приготовить вкусный шашлык из куриного филе читайте по этой ссылке. Кроме того, советуем попробовать шашлык из сома.

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