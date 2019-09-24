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Рецепт вкуснейших оладий из кабачков

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Приятным сюрпризом для вашей семьи может стать приготовление в духовке вкуснейших оладий из кабачков.

Если вы хотите порадовать своих близких изумительным блюдом, непременно обратите внимание на данный рецепт. Для того чтобы приготовить такие оладьи, вам нужно заранее приобрести молодые крупные кабачки, кожицу срезать с них не нужно.

Рецепт вкуснейших оладий из кабачков

Закуску можно подавать к столу со сметаной, при желании добавляем тертый зубчик чеснока. Приготовление такого блюда не займет у вас много времени, а большинство ингредиентов многие хозяйки найдут у себя на кухне.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с нашим подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления очень вкусных домашних оладий из кабачков по следующей ссылке.

Ранее мы рассказывали, как приготовить невероятно вкусное блюдо с кабачками.

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