Рецепт вкуснейшей сытной запеканки с овощами и мясом

На приготовление восхитительной овощной запеканки с мясом нужно минимум времени.

Из нехитрого набора продуктов получается замечательное сытное блюдо на обед или ужин.

Еще один плюс такой запеканки – она очень вкусная и в холодном и в горячем виде.

Кроме овощей, нужны яйца, зелень и около 500 граммов мясного фарша на ваш вкус.

Продукты для запеканки

Детальный рецепт этого ароматного и полезного блюда читайте по ссылке: Овощная запеканка с мясом.

Готовится она около 1 часа в духовке. Но можно использовать и мультиварку, вкус запеканки все равно будет отменный!

Овощная запеканка с мясом

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