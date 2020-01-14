Рецепт вкуснейшей сытной запеканки с овощами и мясом

На приготовление восхитительной овощной запеканки с мясом нужно минимум времени.
Из нехитрого набора продуктов получается замечательное сытное блюдо на обед или ужин.
Еще один плюс такой запеканки – она очень вкусная и в холодном и в горячем виде.
Кроме овощей, нужны яйца, зелень и около 500 граммов мясного фарша на ваш вкус.
Продукты для запеканки
Детальный рецепт этого ароматного и полезного блюда читайте по ссылке: Овощная запеканка с мясом.
Готовится она около 1 часа в духовке. Но можно использовать и мультиварку, вкус запеканки все равно будет отменный!
Овощная запеканка с мясом
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