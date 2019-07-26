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Рецепт вкуснейшей окрошки, которая всех удивит

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Популярным летним блюдом является окрошка, которая отлично утоляет жажду в жаркие дни.

Во многих семьях очень любят окрошку, а хозяйки зачастую пользуются единственным полюбившимся рецептом. Чтобы поразить своих родных, советуем попробовать приготовить окрошку с креветками.

Рецепт вкуснейшей окрошки, которая всех удивит

Такое блюдо можно подавать не только к праздничному столу, но и готовить в обычные будние дни. Приготовить окрошку не сложно – с данной задачей справится практически любая хозяйка.

OBOZREVATEL. Smak предлагает вам подробный пошаговый рецепт приготовления окрошки с креветками по следующей ссылке.

Ранее мы рассказывали о трех лучших рецептов вкуснейшей окрошки со свежими огурцами.

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