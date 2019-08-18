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Рецепт вкуснейшего украинского блюда с картошкой

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Одним из наиболее популярных украинских блюд являются вареники, которые можно приготовить с картошкой и свиной грудинкой.

Вареники – традиционное блюдо кухни Украины. Начинка вареников может быть совершенно разной – начиная от творога или мяса, заканчивая фруктами.

Рецепт вкуснейшего украинского блюда с картошкой

Достаточно просто приготовить вкуснейшие вареники с картошкой и свиной грудинкой. Невероятно вкусное и очень сытное блюдо порадует ваших родных и близких.

OBOZREVATEL. Smak предлагает вам ознакомиться с нашим оригинальным рецептом и ингредиентами для приготовления вареников с картошкой и свиной грудинкой по следующей ссылке.

А для тех, кто не хочет тратить много времени на приготовление вареников, мы предлагаем обратить внимание на рецепт ленивых вареников.

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