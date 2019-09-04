Рецепт вкуснейшего салата с помидорами

Из помидоров "Черри" получаются легкие, витаминные и очень вкусные салаты и закуски.

Smak.obozrevatel нашел простой рецепт сытного и полезного помидорного салата, родиной которого является Италия.

Это блюдо готовится с зеленью, особой приправой и сыром Пармезан. Поэтому его пряный вкус понравится всем.

О том, как приготовить самый вкусный салат с помидорами, читайте по этой ссылке.

Самый вкусный салат с помидорами

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