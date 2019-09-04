Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт вкуснейшего салата с помидорами

442 Читать материал на украинском

Из помидоров "Черри" получаются легкие, витаминные и очень вкусные салаты и закуски.

Smak.obozrevatel нашел простой рецепт сытного и полезного помидорного салата, родиной которого является Италия.

Это блюдо готовится с зеленью, особой приправой и сыром Пармезан. Поэтому его пряный вкус понравится всем.

О том, как приготовить самый вкусный салат с помидорами, читайте по этой ссылке.

Самый вкусный салат с помидорами

Самый вкусный салат с помидорами

Читайте также: Рецепт вкуснейшего мясного блюда с помидорами

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы