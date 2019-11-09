Рецепт вкуснейшего блюда с картошкой и баклажанами

Если вы хотите приготовить быстрый и вкусный обед, непременно обратите внимание на рецепт приготовления вкуснейшей картошки с баклажанами в духовке.

Для приготовления данного блюда вам потребуется картофель, любимые овощи и хорошее настроение. Картошка готовится быстро, поэтому вам не нужно будет проводить много времени на кухне.

Очень легкое и невероятно сытное блюдо по-настоящему порадует вас и вашу семью

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейшей картошки с баклажанами в духовке по следующей ссылке.

Напомним, ранее мы рассказывали своим читателям, как приготовить изумительную печеную картошку.

А также делились рецептом невероятно вкусной картошки в духовке слоями.

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