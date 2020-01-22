Рецепт самого вкусного свекольного салата

Очень вкусный и полезный салат без майонеза можно приготовить из свеклы.

Для этого блюда свеклу не нужно варить, ее достаточно натереть на терке и в течение пяти минут поджарить на сковороде с луком.

Салат получается сытным благодаря красной фасоли, а зелень и заправка из чеснока и пряностей придает ему особый неповторимый аромат.

Как приготовить такое блюдо, читайте в рецепте от FoodOboz по ссылке: Салат со свеклой и красной фасолью.

Салат со свеклой и красной фасолью

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