Рецепт самого вкусного свекольного салата

Очень вкусный и полезный салат без майонеза можно приготовить из свеклы.
Для этого блюда свеклу не нужно варить, ее достаточно натереть на терке и в течение пяти минут поджарить на сковороде с луком.
Салат получается сытным благодаря красной фасоли, а зелень и заправка из чеснока и пряностей придает ему особый неповторимый аромат.
Как приготовить такое блюдо, читайте в рецепте от FoodOboz по ссылке: Салат со свеклой и красной фасолью.
Салат со свеклой и красной фасолью
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