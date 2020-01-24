Рецепт очень вкусного блюда на Китайский Новый год 2020

В преддверии празднования Китайского Нового года 25 января 2020 года уместно узнать несколько новых блюд китайской кухни.

FoodOboz предлагает приготовить жареную говядину по-китайски.

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Отмечается, что мало кто рискнет готовить говядину на сковороде, поскольку мясо может легко потерять свою мягкость и стать слишком жестким, невкусным.

Но, зная тонкости и секреты приготовления говядины по-китайски, можно избежать таких последствий и сделать говядину очень вкусной, пряной и специфической, - как и полагается для блюд китайской кухни.

Смотрите список продуктов и пошаговый рецепт жареной говядины по-китайски по этой ссылке.

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