Праздничное меню: рецепт самого вкусного салата "Шуба"

Такой банальный салат как "Сельдь под шубой" можно сделать центральным блюдом праздничного стола.
FoodOboz предлагает необычный рецепт "Шубы", в котором кроме привычных продуктов есть также яйца и яблоки.
Кроме того, автор рецепта не использует в салате картофель, и тому есть причина.
В результате обычный салат начинает играть новыми вкусовыми красками, поэтому ваши гости непременно останутся в восторге. Также готовьтесь делиться этим рецептом со всеми, кто отведает вашу оригинальную сельдь под шубой.
Как приготовить это сказочно вкусное праздничное блюдо, читайте в нашем рецепте с видео по следующей ссылке: Салат "Шуба" с яблоком.
Салат "Шуба" с яблоком
Ранее FoodOboz публиковал рецепт еще одного необычного праздничного салата с орехами и копченой курицей.
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