Праздничное меню: рецепт самого вкусного салата "Шуба"

Такой банальный салат как "Сельдь под шубой" можно сделать центральным блюдом праздничного стола.

FoodOboz предлагает необычный рецепт "Шубы", в котором кроме привычных продуктов есть также яйца и яблоки.

Кроме того, автор рецепта не использует в салате картофель, и тому есть причина.

В результате обычный салат начинает играть новыми вкусовыми красками, поэтому ваши гости непременно останутся в восторге. Также готовьтесь делиться этим рецептом со всеми, кто отведает вашу оригинальную сельдь под шубой.

Как приготовить это сказочно вкусное праздничное блюдо, читайте в нашем рецепте с видео по следующей ссылке: Салат "Шуба" с яблоком.

Салат "Шуба" с яблоком

Ранее FoodOboz публиковал рецепт еще одного необычного праздничного салата с орехами и копченой курицей.

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