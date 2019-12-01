Постные блюда к празднику и не только: лучшие рецепты

Популярные постные блюда обычно простые и их легко приготовить, но это не значит, что такая еда должна быть невкусной!

Во время поста верующие традиционно употребляют пищу растительного происхождения и рыбу.

FoodOboz предлагает подборку рецептов аппетитных постных блюд.

Винегрет

Этот полезный и вкусный салат из вареных овощей любят все. Фасоль в винегрете является прекрасным источником белка, что необходимо для людей, которые придерживаются поста. Пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт винегрета ищите по этой ссылке.

Винегрет

Скумбрия с овощами

FoodOboz нашел самый удачный вариант приготовления этой незаменимой рыбы. Предлагаем рецепт скумбрии, тушеной с овощами в приправах и с постным майонезом: ищите его по этой ссылке.

Скумбрия с овощами

Тушеная капуста с грибами

Традиционное блюдо украинской кухни - тушеная капуста с грибами – является очень популярной едой во время поста. Как приготовить это блюдо правильно, смотрите тут: Тушеная капуста с грибами.

Тушеная капуста с грибами

Перец фаршированный капустой

Постная закуска, которая будет уместна в любое время года и на любом столе. Рецепт сладкого перца, начиненного капустой и морковью, смотрите тут.

Постный фаршированный перец

Постный салат с крабовыми палочками

Один из самых вкусных салатов, который стал популярен недавно. Как его приготовить читайте по ссылке: Салат с крабовыми палочками.

Постный салат с крабовыми палочками

Фруктовые маффины

Это очень вкусные и простые в приготовлении кексы, которые не содержат сливочного масла и яиц. Маффины с фруктами станут идеальным десертом на постном столе. Как их приготовить, читайте в нашем видеорецепте по ссылке: Постные кексы.

Фруктовые постные маффины

Больше рецептов постных блюд смотрите тут.

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