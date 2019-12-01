Постные блюда к празднику и не только: лучшие рецепты

Популярные постные блюда обычно простые и их легко приготовить, но это не значит, что такая еда должна быть невкусной!
Во время поста верующие традиционно употребляют пищу растительного происхождения и рыбу.
FoodOboz предлагает подборку рецептов аппетитных постных блюд.
Винегрет
Этот полезный и вкусный салат из вареных овощей любят все. Фасоль в винегрете является прекрасным источником белка, что необходимо для людей, которые придерживаются поста. Пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт винегрета ищите по этой ссылке.
Винегрет
Скумбрия с овощами
FoodOboz нашел самый удачный вариант приготовления этой незаменимой рыбы. Предлагаем рецепт скумбрии, тушеной с овощами в приправах и с постным майонезом: ищите его по этой ссылке.
Скумбрия с овощами
Тушеная капуста с грибами
Традиционное блюдо украинской кухни - тушеная капуста с грибами – является очень популярной едой во время поста. Как приготовить это блюдо правильно, смотрите тут: Тушеная капуста с грибами.
Тушеная капуста с грибами
Перец фаршированный капустой
Постная закуска, которая будет уместна в любое время года и на любом столе. Рецепт сладкого перца, начиненного капустой и морковью, смотрите тут.
Постный фаршированный перец
Постный салат с крабовыми палочками
Один из самых вкусных салатов, который стал популярен недавно. Как его приготовить читайте по ссылке: Салат с крабовыми палочками.
Постный салат с крабовыми палочками
Фруктовые маффины
Это очень вкусные и простые в приготовлении кексы, которые не содержат сливочного масла и яиц. Маффины с фруктами станут идеальным десертом на постном столе. Как их приготовить, читайте в нашем видеорецепте по ссылке: Постные кексы.
Фруктовые постные маффины
Больше рецептов постных блюд смотрите тут.
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