Лучший рецепт греческого салата, от которого все придут в восторг

Вкусный и витаминный греческий салат по традиционному рецепту – всегда желанное блюдо на столе.

SmakObozrevatel предлагает приготовить это блюдо классическим способом: из свежих помидоров, огурцов, болгарского перца, феты, лука и маслин.

Для заправки греческого салата всегда используется оливковое масло сдобренное специями и лимонным соком.

Детальный пошаговый рецепт этого блюда с фото читайте по ссылке: Лучший рецепт греческого салата.

Греческий салат

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