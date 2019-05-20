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Как приготовить кукурузное печенье за 20 минут: простой рецепт

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Хрустящие золотистые края, нежная текстура, оригинальный и гармоничный вкус, никаких сложностей в приготовлении и польза для здоровья. Это все – про кукурузное печенье.

Кукурузное печенье

Кукурузное печенье

Родина кукурузы – американский континент, о ее пользе для здоровья знали еще древние ацтеки. Сейчас многие недооценивают кукурузную муку и нечасто готовят из нее дома, а зря. Ведь в этом продукте содержатся кальций, железо, фосфор, магний, калий, а также витамины Е, A, PP (ниацин) и B1.

Кроме того, кукурузная мука богата многими необходимыми организму аминокислотами (аргинин, гистидин, триптофан, лейцин, валин и рядом других).

Как приготовить кукурузное печенье за 20 минут: простой рецепт

SmakОБОЗ предлагает не забывать о важности разнообразного питания и попробовать печенье из кукурузной муки. Для приготовления вам также понадобятся яйца, масло и сахар.

Подробный быстрый пошаговый рецепт кукурузного печенья читайте по этой ссылке.

Как приготовить кукурузное печенье за 20 минут: простой рецепт

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