Что делать, если не умеешь готовить вкусно: простые советы популярного фуд-блогера

Известную на просторах сети фуд-блогершу Илю Мамедову часто спрашивают, как поступать, если еда выходит невкусной.

Девушка решила ответить сразу всем, написав развернутый пост в Instagram.

"Если я расскажу вам, сколько фиаско было у меня, то вы не поверите, что это говорит Иля, поэтому давайте отбросим все предрассудки типа "кому-то дано, а мне - нет" и посмотрим, как выйти из ситуации", - написала она и дала несколько важных советов.

Иля Мамедова

Готовь простую еду

Потренируйся на завтраках и сделай их идеальными: яичница с хрустящей белочной корочкой и жидким желтком, нежный омлет с тягучим сыром, овсяная каша с яблочками или бананом с корицей, французские тосты или гренки.

Не торопи себя

Нежное мясо на кости тушится в вине примерно 4 часа, так что если у тебя на руках мясо и всего 1 час времени, отложи этот рецепт и возьмись за другой.

Не покупай огромное количество специй и соусов

В частности специи для курицы, мяса, рыбы, супов и т.д не сделают твое блюдо шедевральным, как на картинке. Хороший продукт вкусен сам по себе, специи, чаще всего, выступают в качестве усилителя вкуса, с ними нужно обращаться деликатно, и не дать им оттенить вкус главного продукта. К соусам я также отношусь скептично. Лучше готовить их самим.

Ориентируйся на свои вкусовые предпочтения

Спросите - а что вкусно для меня? Если какой-то известный повар восхваляет свой сицилийский салат с красным луком и апельсинами, а вы, приготовив его, находите его не вкусным, то это не потому что вы не сумели его приготовить, а просто потому что это сочетание не воспринимается вашими вкусовыми рецепторами, и это нормально!

Не воспринимай готовку как обузу

Это не работа, это кайф. Перед тобой продукты, из которых ты приготовишь свое собственное блюдо. Разве это не здорово?

Не расстраивайся, если блюдо не выходит

Это нормально. Мы не рождаемся профессиональными поварами, да и зачем нам это?

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