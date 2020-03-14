8 продуктов, которые укрепляют иммунитет

Если не знаешь, что делать, делай то, что можешь. В тревожный период в наших силах сделать необходимое - чтобы защитить себя и близких, укреплять иммунитет.

Сегодня OBOZREVATEL напомнит о продуктах, которые сейчас могут быть нашей поддержкой. Итак, используйте в своем рационе 8 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет.

Миндаль

В стрессовой ситуации миндаль — просто незаменимый продукт. Так как в этом орехе содержится большое количество витаминов группы В и жирных омега-кислот, миндаль благотворно являет на нервную систему и укрепляет иммунитет. Легкий десерт с миндалем, смузи с добавлением этого ореха или салат, который вы украсите зернами миндаля, помогут восполнить силы, собраться с мыслями и успокоиться.

Чеснок

Противовирусные свойства чеснока известны давно. Согласно старинным рецептам зубчик чеснока даже добавляли в чай. Чтобы чеснок не так чувствовался в напитке, его предварительно измельчали и заливали медом. Безусловно, вы едва ли будете употреблять чеснок перед выходом из дому, однако, если вы не планируете сегодня никуда выходить и у вас не запланированы важные встречи, почему бы не приготовить чесночный соус, настойку на чесноке или обычные крутоны, натертые чесноком?

Шиповник

По мнению диетологов, шиповник — это просто кладезь витаминов. Плоды шиповника содержат большое количество витамина C. Из шиповника чаще всего готовят чай или отвар, который снимает усталость и оказывает на человека эффект энергетика. Кроме того, шиповник укрепляет иммунитет, повышает устойчивость организма к инфекциям и простудным заболеваниям.

Цитрусовые

Когда в стране карантин, страны отрезаны друг от друга, люди получают меньше радостных эмоций, цитрусовые будут как нельзя кстати. Дело в том, что в цитрусовых достаточно высокое содержание витаминов A, B, PP и C, за счет чего они улучшают настроение и помогают справиться с депрессиями. Говоря иными словами, цитрусовые — это отличные природные антидепрессанты. Кроме того, за счет высокого содержания витамина С цитрусовые прекрасно повышают иммунитет и устойчивость к простудным заболеваниям и вирусам.

Лимон

Лимон давно известен как лучшее средство при борьбе с простудными заболеваниями. Чай с лимоном заставит вас пропотеть, поможет справиться с ангиной и просто незаменим при заболеваниях дыхательных путей. Достаточно дольки лимона в день, чтобы получить свою порцию витамина C. Не зависимо от того, как вы будете использовать лимон: добавлять его в чай, готовить домашний лимонад, или готовить фреш напитки, свою дневную порцию витамина С вы в любом случае получите.

Имбирь

Имбирь — это замечательный природный антисептик. Если у вас мелкие царапины после игры с кошкой, прыщи или проблемы с кожей, просто смажьте поврежденный участок кожи кусочком имбиря, и вы увидите результат. Имбирь содержит витамины A, C, B, магний, цинк, фосфор, железо, калий. Корень имбиря стимулирует иммунную систему, ускоряет обмен веществ, повышает иммунитет и просто незаменим при лечении вирусных заболеваний.

Рыба

Морская рыба — это незаменимый источник ценных жирных кислот омега-3, белка, аминокислот, а также цинка, который влияет на наш иммунитет, и витаминов A, B и E. Если хотите не только получить удовольствие от приема пищи, но и поднять иммунитет, выбирайте рыбу пожирнее, например, форель, лосось или тунец. Лосось в сливочном соусе, тунец, запеченный с овощами или форель на гриле — это самый вкусный вариант укрепления иммунитета, который только можно себе представить.

Редька

Этот простой и доступный овощ будет очень кстати, если вы всерьез решили занять своим здоровьем.

Редька богата витаминами и микроэлементами, она благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и существенно повышает защитные функции организма. Редька также имеет антисептические свойства и незаменима при борьбе с вирусными заболеваниями. Редьку добавляют в салаты, на ее основе готовят различные соуса, из редьки делают целебные напитки и даже десерты.

Елена Коваленко

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