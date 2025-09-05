Женщина, которую укусила соседская собака, отсудила 30 тыс. за моральный ущерб: животное у владелицы забрали навсегда

Жительница села Вербки Днепропетровской области в суде отсудила у своих соседей 30 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда. Из соседнего двора убежала собака породы алабай и напала на нее. Большая собака разорвала одежду и покусала левое предплечье.

Видео дня

Павлоградский горрайонный суд 3 сентября принял решение взыскать в пользу истицы указанную сумму. В материалах дела, которые есть в распоряжении OBOZ.UA, говорится о том, что на владелицу алабая уже оформили протокол об админнарушении.

Она не убедилась, что собака не сбежала со двора, и за это вынуждена заплатить 1700 грн штрафа. Кроме того, само животное у нее конфисковали. Соседка, которая пострадала от собаки, в результате нападения оказалась в больнице.

События произошли еще в феврале 2025-го. На женщине была дубленка, которую собака разорвала.

"Выпиской из медицинской карты стационарного больного № 896 травматологического отделения КНП "Павлоградская больница интенсивного лечения" ПМР подтверждается, что истица находилась на стационарном лечении с 03 февраля 2025 года по 17 февраля 2025 года с диагнозом: открытая обширная рваная рана н/з левого предплечья с открытым переломом и дефектом н/з левой локтевой кости, контузией и дефектом мягких тканей и кожи. Со слов больной травма бытовая, 03 февраля 2015 года в 15:00 часов укусила соседская собака", – говорится в материалах дела.

Владелица собаки не отрицала, что именно ее алабай покусал соседку. Кроме морального вреда также владелица алабая должна компенсировать 4994 грн материального ущерба (расходы на медикаменты и помощь помощницы).

"Взыскать возмещение материального ущерба, причиненного повреждением здоровья, 4994 (четыре тысячи девятьсот девяносто четыре) грн 16 коп. Взыскать возмещение морального вреда, причиненного повреждением здоровья, 30000 (тридцать тысяч) грн", – говорится в материалах дела.

Как ранее писал OBOZ.UA, рабочий Харьковского транспортного заводавыиграл иск против двух своих коллег: шлифовщицы и кладовщицы. Они оскорбляли истца, называли его "бабой, а не мужиком", говорили, что он "воняет". Из-за этого рабочий завода требовал взыскать с них 80 тыс. грн в качестве компенсации морального ущерба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!