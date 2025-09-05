УкраїнськаУКР
Здесь производили бытовую технику: Зеленский посетил американский завод в Мукачево, который обстреляла Россия. Видео

Екатерина Дутик
Экономика
3 минуты
2,1 т.
Зеленский посетил американский завод в Мукачево, который обстреляла Россия

Президент Украины Владимир Зеленский посетил американский завод Flextronics в Мукачево, который обстреляла Россия утром 21 августа. Предприятие специализируется исключительно на производстве гражданской потребительской продукции, в частности кофемашин, но никогда там не изготавливали товары военного назначения.

Об этом сообщил глава государства в своем Telegram-канале и пресс-служба Офиса президента. Зеленский пообщался с представителями Flextronics о работе завода и его восстановлении.

"Завод Flextronics в Мукачево – предприятие с американскими инвестициями. Здесь производили бытовую технику. Россия нанесла по нему ракетный удар утром 21 августа. Из-за этого удара пострадали 17 человек, некоторые из них до сих пор в больнице", – отметил президент.

Зеленский выразил сожаление, что российские ракеты и дроны бьют по всей Украине. Он также поблагодарил всех, кто работает на этом заводе.

"Для нас очень важно, что американский бизнес присутствует в Украине. Мы будем делать все, чтобы максимально помочь предприятию быстро восстановиться", – добавил глава государства.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис, которая тоже присутствовала на встрече, поблагодарила президента Зеленского за поддержку.

Представители Flextronics рассказали о работе завода и последствиях удара РФ

Генеральный директор "Флекстроникс Украина" Анна Драгун сообщила, что все 600 работников предприятия вовремя эвакуировались благодаря оповещению об опасности и оперативному реагированию. Впрочем, 17 человек пострадали, некоторые из них до сих пор находятся в больнице.

"Наше предприятие специализируется исключительно на производстве гражданской потребительской продукции, в частности кофемашин, и никогда не было привлечено к производству и поставке военной техники или продукции оборонного назначения", – подчеркнула она.

По словам Драгун, сейчас основная цель – поддержка работников и восстановление производственных мощностей.

Завод Flextronics в Мукачево – предприятие с американскими инвестициями. Здесь производили бытовую технику, картриджи для принтеров, LED-лампы и другие бытовые приборы. В результате двух российских ракетных ударов утром 21 августа предприятие приостановило работу.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно работает над созданием дальнобойных ракет собственного производства. По его словам, испытания уже состоялись и показали положительные результаты.

