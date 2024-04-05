Задолженность на балансирующем рынке выросла до более чем 31 млрд грн – "Укрэнерго"

Долги на балансирующем рынке электроэнергии продолжают расти и уже превышают 31 млрд гривен.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Долги на балансирующем рынке, они, к сожалению, продолжили расти, и, как я уже сказал, достигли сейчас 31 миллиарда, уже больше даже 31 миллиарда гривен", – заявил он.

По словам Кудрицкого, эта задолженность связана с тем, что часть государственных и коммунальных предприятий не платят за потребленную электроэнергию.

В то же время глава "Укрэнерго" добавил, что общий долг перед "Укрэнерго" на энергетическом рынке наоборот уменьшился с 60 млрд грн до 52-53 млрд.

Он пояснил, что эта задолженность уменьшилась за счет того, что бизнес и небытовые потребители частично рассчитались по своим долгам за тарифы за диспетчеризацию и на передачу электроэнергии.

Ранее Кудрицкий заявлял, что долги на балансирующем рынке – преграда для строительства распределенной генерации, которая может усилить энергетическую безопасность Украины, особенно в условиях войны.