За сутки энергетики ДТЭК вернули свет для 16 тыс. семей после обстрелов

10 августа энергетики возобновили свет для 16 тысяч семей, чьи дома обесточивались из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Постоянные вражеские обстрелы, ракетные, дроновые и авиаудары продолжают разрушать мирные населенные пункты Донбасса. В том числе – энергосистема региона.

Несмотря на тяжелую ситуацию и постоянные прилеты, вчера энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтов и восстановить электричество в домах почти 15 тысяч семей. Не стихают и вражеские удары по Днепровщине. Особенно страдает юг региона, приближенный к зоне боевых действий. 10 августа энергетики смогли вернуть свет в 1,1 тысячи домов местных жителей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Ринату Ахметову удалось вернуть свет более 364 тысяч семей, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.