За семь месяцев Украина экспортировала морским коридором больше, чем через год 'зернового соглашения', – Кубраков

За семь месяцев работы украинского морского коридора было экспортировано 33,8 млн тонн грузов. Это больше, чем за год работы "зернового соглашения", в котором участвовали ООН, Россия и Турция.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Сегодня по Украинскому коридору прошло 1140 судов, которые экспортировали 33,8 миллионов тонн грузов в 40 стран мира. Из них 23,1 миллиона тонн – продукция украинских аграриев", – подчеркнул Кубраков.

По его словам, сейчас подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 150 судов, которые должны экспортировать почти 5 млн тонн грузов.

"Можем говорить, что мы вышли почти на довоенные объемы экспорта из портов Большой Одессы, а также ввели более эффективный логистический путь без участия государства-агрессора, продолжая быть гарантом продовольственной безопасности мира. Это еще одна общая победа государства, ВСУ и всей морской инфраструктурной отрасли", – подытожил министр.

Как известно, несмотря на системные воздушные атаки, временный коридор Черным морем продолжает наращивать эффективность. В то же время, сложным остается вопрос страхования судов. Еще в конце прошлого года Украина начала разрабатывать новый механизм гарантий покрытия ущерба судовладельцам в случае их наступления, и была создана программа страхования судов Unity. Однако этот механизм только начал работать, так что ставки страхования до сих пор остаются достаточно высокими.