За первое полугодие 2024 года 'АТБ' уплатила налоги и сборы на 13,26 млрд грн

Много лет подряд "АТБ" входит в список 10 крупнейших налогоплательщиков Украины. Эта тенденция к системному наполнению бюджетов всех уровней остается неизменной даже сегодня, в непростое военное время.

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Согласно официальным данным компании, в течение первых шести месяцев 2024 года уже уплачено налоги и сборы на сумму 13,26 млрд грн. Рост по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году (12,01 млрд грн) составляет 1,25 млрд грн.

Бесперебойно обеспечивая миллионы граждан в разных уголках Украины качественными продуктами по конкурентным ценам, "АТБ" вносит весомый вклад в постепенное восстановление отечественной экономики.

Из этой суммы уплаченных налогов и сборов в течение первых шести месяцев текущего года в государственный бюджет направлено 8,68 млрд грн, местные бюджеты получили 3 млрд грн, в целевые фонды направлено 1,58 млрд грн.

Традиционно лидером по объему налоговых платежей является флагманское предприятие корпорации — ООО "АТБ-Маркет", управляющее хорошо известной каждому из украинцев торговой сетью.

Компания с начала 2024 года уплатила налоги и сборы на общую сумму 10,22 млрд грн. Государственный бюджет получил от крупнейшей украинской сети несокрушимости взнос 6,52 млрд грн, в местные бюджеты было уплачено 2,48 млрд грн налогов и сборов, в целевые фонды – 1,22 млрд грн.

Вместе с этим "АТБ" реализует беспрецедентные благотворительные проекты, системно поддерживает украинских защитников, медицинские учреждения, спасателей, добровольческие формирования, волонтерские организации и пострадавшее от вражеских ударов гражданское население. Перейдя еще в первые дни войны в особый режим работы, компания сделала благотворительность приоритетной составляющей своей стратегии динамичного развития. За время войны общая сумма благотворительной помощи от АТБ уже преодолела отметку 1,5 млрд грн и продолжает стремительно расти.

Напомним, что по итогам 2023-го компания "АТБ" уплатила 25,06 млрд грн налогов и сборов. Несмотря на негативные факторы, обусловленные войной, этот показатель на 4,62 млрд. грн. превысил финансовые результаты предыдущего года (20,44 млрд. грн.). Но даже в первый год войны налоговый взнос компании составил около половины бюджетных поступлений от всего отечественного ритейла. Почему это важно? Согласно данным из открытых источников, на ритейлеров приходится почти 14% ВВП нашей страны.

Как видим, АТБ демонстрирует пример патриотического и устойчивого бизнеса.