Южанина: 5% военного сбора – это большая нагрузка для легального бизнеса

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина во время брифинга заявила, что увеличение военного сбора до 5% станет слишком большой нагрузкой на легальный бизнес. Об этом сообщили в партии "Европейская солидарность".

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"На самом деле до 5% – это очень высокая ставка на все виды доходов, потому что белые доходы точно уйдут в тень, потому что каждая нагрузка на фонд оплаты труда приводит только к таким последствиям. Это – аксиома. Очень важно, что военный сбор будет взиматься с предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. Даже если это фиксированная ставка – 800 грн., это 10% от минимальной заработной платы ежемесячно. Но среди ФЛП много неработающих, не имеющих дохода или волонтеров. А четвертая группа – это вообще наши семейные, домашние фермерские хозяйства, где человек обрабатывает свой огород, пытается удержать семью и продать определенную продукцию", – отметила Южанина.

Она подчеркнула, что предложенные нововведения подрывают авторитет государства и способность его находить правильные решения, играют против объединенных действий в поддержку ВСУ.

"Нашли самый простой для власти и самый сложный для людей путь, опять все за счет людей. А этот счет немаленький. До конца года люди должны заплатить 30 млрд грн, а в следующем году люди должны заплатить 114 млрдгрн. За счет обычных украинцев", – предостерегает депутат.

Она говорит – проблемы в энергетике и составляющая безопасности и без того давят на предпринимателей, которые уже думают о релокации своих мощностей за границу.

"Энергетический кризис, стоимость одного генераторного кВт и безопасность жизни работников многих натолкнула на вопрос, как дальше продолжать деятельность в Украине. Сегодня ожидания пессимистические, потому что на пороге зима. С первого сентября поднимается акцизный налог на горючее. А с первого октября будут предложены эти налоговые инициативы. И все это касается простого гражданина, это все за счет его доходов", – говорит Южанина.

По словам Нины Южаниной, правительство должно сначала обосновать реальные потребности бюджета, потому что цифра каждый раз меняется. Затем нужно провести секвестр нецелевых расходов, а это десятки миллиардов гривен. Навести порядок на таможне и в торговле подакцизными товарами, в игорном бизнесе и т.д. И только после этого искать дополнительные источники поступлений в бюджет за счет повышения налогов на доходы людей.

В "Евросолидарности" также призывают все средства от военного сбора и изъятого у громад НДФЛ аккумулировать в целевом фонде исключительно для нужд ВСУ.

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