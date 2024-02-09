В январе ДТЭК ввел в работу 2 новых угольных ряда для поддержки энергосистемы

В январе компания ввела в работу 2 новых угольных ряда для стабильности прохождения текущего отопительного сезона и уже готовясь к следующему.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Еще не закончился отопительный сезон, а уже закладываем надежную опору для следующего… Чтобы иметь достаточные объемы топлива для надежной работы теплоэлектростанций на протяжении всего отопительного сезона, новые запасы в шахтах нужно готовить задолго до начала", – написал он.

Салеев подчеркнул, что в феврале планируется запустить еще 3 ряда.

Всего в течение 2024 года ДТЭК Энерго планирует ввести в работу 25 угольных рядов. "Подготовка каждой скамьи – дело нелегкое и небыстрое. Продолжается от 6 месяцев до года", – отметил Салеев.

Он добавил, что ряды, которые ДТЭК Энерго сейчас планирует ввести в работу, должны стать гарантом добычи уже зимой 2025 года. Кроме того, для поддержки украинской угледобычи ДТЭК Энерго планирует нарастить инвестиции в шахты в этом году. В прошлом году компания вложила в свою добычу почти 7 млрд грн. Накануне в компании сообщалось, что для поддержки энергосистемы в январе ТЭС ДТЭК Энерго нарастили отпуск электроэнергии на 12%.