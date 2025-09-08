Видео дня
В Украине выставили на продажу нестандартные активы банка: название и цены
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выставил на аукцион продать картины из числа активов Проминвестбанка, который подлежит ликвидации. Начальные цены на необычные лоты стартуют с 10,18 тыс. грн.
Торги состоятся 8 и 9 сентября в системе "Прозорро.Продажи". Об этом официально уведомили в самом ФГВФЛ.
Главное, что нужно знать
- На продажу выставлены девять полотен украинского живописца Виктора Гайдука (1926-1992 годы жизни).
- Средства, полученные от продажи, направят на выплаты вкладчикам банка-банкрота, а также на удовлетворение других требований его кредиторов.
- Потенциальные покупатели должны подать свои ценовые предложения до 20:00 7 и 8 сентября соответственно каждому из назначенных аукционов.
Какие картины продают: фото
На аукционе 8 сентября
- "Лето цветет": аукцион состоится в 12:50, стартовая цена 10 176 грн.
- "Осень наступила": аукцион в 11:30, стартовая цена – 10 788 грн.
- "Этюд": аукцион в 12:50, стартовая цена 10 788 грн.
- "Цветут сады": аукцион в 11:15, стартовая цена 10 788 грн.
- "Поздняя осень": аукцион в 14:30, стартовая цена 10 788 грн.
- "Хмурый день": аукцион в 12:10, стартовая цена 10 788 грн.
На аукционе 9 сентября
- "Будет дождь": аукцион состоится в 12:20, стартовая цена 11 388 грн.
- "Лесная поляна": аукцион в 12:35, стартовая цена 11 964 грн.
- "Молодой тополь": аукцион в 14:55, стартовая цена 13 788 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также ФГВФЛ продаст активы "Банка Сич" и Укрстройинвестбанка. В их случае речь идет о объектах недвижимости.
олько проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!