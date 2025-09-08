УкраїнськаУКР
В Украине выставили на продажу нестандартные активы банка: название и цены

Ксения Капустинская
Здание Проминвестбанка и фрагмент картины Виктора Гайдука. Иллюстрация

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выставил на аукцион продать картины из числа активов Проминвестбанка, который подлежит ликвидации. Начальные цены на необычные лоты стартуют с 10,18 тыс. грн.

Торги состоятся 8 и 9 сентября в системе "Прозорро.Продажи". Об этом официально уведомили в самом ФГВФЛ.

Главное, что нужно знать

  • На продажу выставлены девять полотен украинского живописца Виктора Гайдука (1926-1992 годы жизни).
  • Средства, полученные от продажи, направят на выплаты вкладчикам банка-банкрота, а также на удовлетворение других требований его кредиторов.
  • Потенциальные покупатели должны подать свои ценовые предложения до 20:00 7 и 8 сентября соответственно каждому из назначенных аукционов.

Какие картины продают: фото

На аукционе 8 сентября

  • "Лето цветет": аукцион состоится в 12:50, стартовая цена 10 176 грн.
Лето цветет. Виктор Гайдук
  • "Осень наступила":  аукцион в 11:30, стартовая цена – 10 788 грн.
Осень наступила. Виктор Гайдук
  • "Этюд": аукцион в 12:50, стартовая цена 10 788 грн.
Этюд. Виктор Гайдук
  • "Цветут сады": аукцион в 11:15, стартовая цена 10 788 грн.
Цветут сады. Виктор Гайдук.
  • "Поздняя осень": аукцион в 14:30, стартовая цена 10 788 грн.
Поздняя осень. Виктор Гайдук.
  • "Хмурый день": аукцион в 12:10, стартовая цена 10 788 грн.
Хмурый день. Виктор Гайдук.

На аукционе 9 сентября

  • "Будет дождь": аукцион состоится в 12:20, стартовая цена 11 388 грн.
Будет дождь. Виктор Гайдук.
  • "Лесная поляна": аукцион в 12:35, стартовая цена 11 964 грн.
Лесная поляна. Виктор Гайдук.
  • "Молодой тополь": аукцион в 14:55, стартовая цена 13 788 грн.
Молодой тополь. Виктор Гайдук.

Как сообщал OBOZ.UA, также ФГВФЛ продаст активы "Банка Сич" и Укрстройинвестбанка. В их случае речь идет о объектах недвижимости.

