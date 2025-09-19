В Украине с начала года увеличили налог на добычу песка: сколько денег это принесло дополнительно в госбюджет

С начала 2025-го года в Украине увеличили налог на добычу песка с 0,7 до 5 долларов за тонну. За полгода это принесло в бюджет дополнительные 26,5 миллиона гривен.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он отметил, что 0,7 доллара налога за одну тонну песка государство получало десятилетиями, по 2024 год включительно.

"Поэтому с этого года мы подняли минимальную цену для целей налогообложения рентной платой за пользование недрами на песок до 5 $ за тонну", – написал нардеп.

Результаты за полгода

І квартал 2024 → І квартал 2025

Декларанты: 103 → 103 (без изменений);

Объем добычи: 3,1 млн т → 2,2 млн т (-0,94 млн т или -30,2%);

Средняя стоимость: 175 грн/т → 281 грн/т (+106,26 грн или +60,59%);

Налоговые обязательства по рентной плате: 15,8 млн грн → 24,3 млн грн (+8,4 млн грн или +53,1%).

ІІ квартал 2024 → ІІ квартал 2025

Декларанты: 128 → 116 (-12 декларантов или -9,4%);

Объем добычи: 3,31 млн т → 3,34 млн т (+0,03 млн т или +0,93%);

Средняя стоимость: 215 грн/т → 260 грн/т (+44,93 грн или +20,86%);

Налоговые обязательства по рентной плате: 18,3 млн грн → 36,3 млн грн (+17,9 млн грн или +97,7%).

Таким образом поступления в госбюджет за счет повышения налога составили 26,5 миллиона гривен. Это, как пишет Гетманцев, не решает всех бюджетных проблем, но сделало добычу более справедливой для государства и обеспечило одинаковый подход в налогообложении плательщиков.

"И давайте не будем забывать и закрывать глаза на еще те огромные объемы нелегальной добычи, что остается в тени – и это уже зона ответственности правоохранителей и результативности их работы", – добавил он.

