Больше отпуск, меньше прав: новый проект Кодекса законов о труде

Министерство экономики разработало новый проект Кодекса законов о труде. Документ предусматривает целый ряд нововведений, в частности, увеличение продолжительности ежегодного отпуска на 4 дня, введение новых причин для увольнения (а фактически возможности увольнять без причины) и признаки трудовых отношений. Подробности – в материале OBOZ.UA.

В Украине уже не один год говорят о необходимости изменить Кодекс законов о труде (КЗоТ). Действующий принят еще в 1971-м. Документ много раз меняли, но он все еще предусматривает доминирующую регулирующую функцию государства в сфере трудовых отношений, что присуще плановой социалистической экономике, уверены в Минэкономики.

"В течение последних 20 лет попытки принять новый Трудовой кодекс содержали в себе те же проблемы и, в частности, из-за этого были недостаточно результативны", – говорится в пояснительной записке к новому кодексу. Документ отправили на согласование профсоюзам (там его уже успели подвергнуть критике), и он еще должен пройти доработку перед тем, как его направят в Раду.

Увольнение

Сейчас в законе четко прописаны причины для увольнения сотрудника. Если работодатель уволил без законной причины, можно обратиться в суд, возобновиться на работе, добиться выплаты зарплаты за время вынужденного прогула.

Среди причин увольнения: мобилизация, появление в нетрезвом состоянии, травля на рабочем месте, прогулы и т.д. В новом проекте предлагают дать работодателю возможность увольнять рабочего фактически без причины. То есть увольнять сотрудника можно будет "по причине экономического, технологического, структурного или аналогичного характера". Условие: сотруднику нужно будет сообщить об увольнении за 2 месяца или выплатить ему компенсацию в двойном размере заработка за каждый день уменьшения срока предупреждения. То есть можно сразу выплатить 4 средних зарплаты и уволить за один день.

Если же рабочего увольняют в связи с боевыми действиями (например, ракета попала в помещение, уничтожила оборудование и т.д.), то предупредить об увольнении нужно за месяц.

"Работодатель имеет право без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью второй настоящей статьи, денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее тройного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения", – говорится в документе.

В новом документе также предусмотрели перечень случаев, когда запрещено увольнять сотрудника. В частности, нельзя увольнять ради мести, из-за дискриминации по любому признаку, членству в профсоюзах, из-за жалобы сотрудника, его намерения стать представителем коллектива.

Кроме того, запрещено по инициативе работодателя увольнять сотрудника, если он или она имеет ребенка в возрасте до 1,5 лет. Также нельзя увольнять беременную или находящуюся в декрете женщину.

Отпуск и оформление

Среди приятных нововведений: отпуск увеличат с 24 до 28 дней. В новом законодательстве также будет введено и понятие домашней работы. Украинцы, работающие на дому, получат такие же гарантии, будет установлена также продолжительность рабочего дня.

Трудовая книжка станет необязательной, работодателя освободят от необходимости ее хранить и заполнять.

Важное нововведение: в законе будут указаны признаки трудовых отношений. Если в отношениях между работодателем и сотрудником есть хотя бы три из указанных признаков, считается, что между ними есть трудовые отношения.

Речь идет о следующих признаках:

человек лично выполняет работу;

работа выполняется под контролем работодателя;

не установлен конкретный объем работ, а работа постоянной;

человек соблюдает правила внутреннего трудового порядка;

рабочему предоставляют средства производства (оборудование, инструменты и т.п.);

систематическая выплата заработной платы;

установленный рабочий график;

возмещение расходов, связанных с выполнением работы.

Федерация профессиональных союзов Украины проект нового кодекса не поддержала, они призывают власти вместе доработать документ. Заместитель председателя ФПУ Александр Шубин позицию организации объяснил так: "происходит сокращение уровня гарантий прав работников, что не может быть поддержано, а также необоснованно упраздняется государственное правовое регулирование целых блоков правоотношений между работодателями и работниками".

Что интересно, с этим согласились и работодатели. Федерация работодателей присоединилась к профсоюзам и призвала правительство доработать проект вместе. Кодекс законов о труде, соглашаются все стороны, нужно менять. Однако в новом документе должны учитываться интересы не только работодателей, но и работников.