В Украине экстренно останавливали три поезда, в том числе рейс в Польшу: что произошло

В Украине 11 октября останавливались поезда дальнего сообщения, в том числе за границу, в Польшу. Причиной стало сообщение о минировании. По состоянию на 13:00 все поезда вернулись на маршруты, задержки составили менее часа.

Видео дня

Об этом сообщила "Укрзалізниця". Речь идет о таких рейсах:

№68/20 Киев – Варшава ;

; №733 Днепр – Киев;

№748 Тернополь – Киев.

"Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию. Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.

Какие поезда задерживаются в пути: список

№749/750 Киев-Пасс. – Вена Главный (задерживается на 6 часов 2 минуты);

№21/22 Харьков-Пасс. – Львов (на 2 часа 5 минут);

№103/104 Краматорск – Львов (на 2 часа 5 минут);

№785/786 Киев-Пасс. – Терещенская (на 50 минут);

№9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пасс. (44 минуты);

№733/734 Днепр-Главный – Киев-Пас. (41 минута);

№59/60 Киев-Пасс. – Чоп (31 минута);

№9/10 Киев-Пасс. – Будапешт-Келети (25 минут);

№45/46 Харьков-Пасс. – Ужгород (22 минуты);

№79/80 Днепр-Главный – Львов (22 минуты);

№89/90 Киев-Пас. – Перемышль Главный (22 минуты);

№35/36 Перемышль Главный – Одесса-Главная (22 минуты);

№747/748 Тернополь-Пасс. – Киев-Пас. (17 минут);

№61/62 Днепр-Главный – Ивано-Франковск (12 минут).

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на российские обстрелы, 10 октября из Киева отправился первый рейс поезда в Бухарест, стоимость места в купе составляет 3969 грн. Маршрут проходит через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский и Молдову, с конечной остановкой на вокзале Gara de Nord в Бухаресте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!