В Украине экстренно останавливали три поезда, в том числе рейс в Польшу: что произошло
В Украине 11 октября останавливались поезда дальнего сообщения, в том числе за границу, в Польшу. Причиной стало сообщение о минировании. По состоянию на 13:00 все поезда вернулись на маршруты, задержки составили менее часа.
Об этом сообщила "Укрзалізниця". Речь идет о таких рейсах:
- №68/20 Киев – Варшава;
- №733 Днепр – Киев;
- №748 Тернополь – Киев.
"Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиры высажены и отведены на безопасную дистанцию. Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружено", – говорится в сообщении.
Какие поезда задерживаются в пути: список
- №749/750 Киев-Пасс. – Вена Главный (задерживается на 6 часов 2 минуты);
- №21/22 Харьков-Пасс. – Львов (на 2 часа 5 минут);
- №103/104 Краматорск – Львов (на 2 часа 5 минут);
- №785/786 Киев-Пасс. – Терещенская (на 50 минут);
- №9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пасс. (44 минуты);
- №733/734 Днепр-Главный – Киев-Пас. (41 минута);
- №59/60 Киев-Пасс. – Чоп (31 минута);
- №9/10 Киев-Пасс. – Будапешт-Келети (25 минут);
- №45/46 Харьков-Пасс. – Ужгород (22 минуты);
- №79/80 Днепр-Главный – Львов (22 минуты);
- №89/90 Киев-Пас. – Перемышль Главный (22 минуты);
- №35/36 Перемышль Главный – Одесса-Главная (22 минуты);
- №747/748 Тернополь-Пасс. – Киев-Пас. (17 минут);
- №61/62 Днепр-Главный – Ивано-Франковск (12 минут).
Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на российские обстрелы, 10 октября из Киева отправился первый рейс поезда в Бухарест, стоимость места в купе составляет 3969 грн. Маршрут проходит через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский и Молдову, с конечной остановкой на вокзале Gara de Nord в Бухаресте.
