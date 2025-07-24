В работе Starlink произошел сбой по всему миру: ВСУ уточнили, что терминалы на фронте снова начали работать

Вечером четверга, 24 июля, в работе спутниковых терминалов Starlink компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, произошел сбой по всему миру. Как известно, Starlink обеспечивает связь украинским военным на фронте. Они также сообщили о проблемах.

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О сбое заявили в самой компании. А до этого аналитики проекта DeepState со ссылкой на украинских бойцов сообщили, что их терминалы Starlink перестали работать.

На официальном сайте Starlink сначала появилось сообщение о сбое обслуживания:"Наша команда исследует причину проблемы". А через некоторое время "лег" и сам сайт starlink.com.

О проблемах со Starlink в Украине информировал командующий Силами беспилотных Систем Роберт Бровди "Мадьяр". По его словам, терминалы Starlink не работают вдоль всей линии фронта.

Также о сбое в работе системы сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он уточнил, что проблема со связью от Starlink по всему миру.

"По Starlink – проблема с работой не только в Украине, но в некоторых других странах мира", – написал он в своем Telegram-канале.

Коваленко также добавил, что Starlink не работает и у российской армии.

Сервис Downdetector опубликовал данные, что за час пользователи прислали почти 12 тысяч жалоб на работу Starlink.

По состоянию на 23 часа в ВСУ сообщили, что на фронте Starlink начинает понемногу работать.

На данный момент сервис продолжает работать нестабильно. Официальные причины сбоя не разглашаются, неизвестны также и сроки устранения неполадок.

Сайт Militarnyi назвал несколько версий возможных причин сбоя в работе Starlink: техническая неисправность, ошибка в работе оборудования или хакерская атака, направленная на подрыв глобальной навигационной и экономической инфраструктуры.

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