В мае 'Гарантированный покупатель' не финансировал льготный тариф для населения

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" задолжало поставщикам универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению, 24,3 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении "Гарантированного покупателя".

В то же время долг предприятия перед производителями электроэнергии составляет 26,5 млрд грн.

Следует напомнить, что на "Гарантированного покупателя" возложена специальная обязанность по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей.

В рамках этой обязанности предприятие должно платить поставщикам электроэнергии населению разницу между рыночной ценой и тарифом для населения.

Ранее энергоснабжающая компания "Закарпатьеэнергосбыт" призвала к решению проблемы долгов государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед поставщиками универсальных услуг, поставляющих электроэнергию населению.