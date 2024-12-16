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В Крыму бензин продают дороже, чем в РФ, а на дорогах появились "серые" заправщики: что происходит на оккупированном полуострове

Марина Петик
Экономика
4 минуты
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В Крыму бензин продают дороже, чем в РФ, а на дорогах появились 'серые' заправщики: что происходит на оккупированном полуострове

В Крыму перед новогодними праздниками цены настолько поползли вверх, что даже оккупационное правительство заявило, что будет с этим бороться. Крымчане отмечают, что цены на бензин и дизтопливо на полуострове выше, чем на территории России. Это связано с войной и проблемами в российской экономике. А также с тем, что Россия не собирается заботиться о жителях полуострова, а только готова размещать там военные базы.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Цены на топливо выше, чем в РФ

Перед новогодними праздниками высокие цены на оккупированном полуострове еще больше поползли вверх. Крымчане рассказывают, что у них резко подорожал бензин и дизтопливо. Причем если переехать Керченский мост, то на первой же заправке цена на литр топлива на несколько рублей ниже, чем в Крыму.

Например, на заправке "Лукойл" перед мостом цена на бензин А-92 – 57,50 руб. (29 грн), А-95 – 63,89 руб. (32 грн). А уже когда водители въезжают в Крым, то заправиться тут можно А-92 – 60,19 руб. (30 грн), А-95 – 68,99 руб. (35 грн). Разница в 3-5 рублей.

Дизтопливо на заправке перед мостом стоит 65,81 и 66,35 руб., а уже за мостом в Крыму – 70,59 и 72,99 руб. Разница 5-7 рублей.

В Крыму бензин продают дороже, чем в РФ, а на дорогах появились "серые" заправщики: что происходит на оккупированном полуострове

Такая разница на литре топлива очень возмущает жителей полуострова. Правда, оккупационное правительство не торопится решать проблему. По словам "главы" оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова, они обратились к правительству России с просьбой помочь выровнять ценовую ситуацию в начале первого квартала 2025 года.

Тем временем на полуострове стали появляться "серые" заправщики, у которых цена на топливо ниже крымской. Жители рассказывают, что у них можно заправиться на 3-4 рубля дешевле, чем на АЗС.

"Они стоят на трассе и заправляют из канистр, могут быть даже небольшие бензовозы где-то на проселочной дороге. Можно связаться с ними по телефону, и они подвезут 20-40 литров топлива. Они особо не скрываются и не боятся, потому что их крышует кто-то из правоохранителей. Поэтому топливный вопрос не торопятся решать в Крыму, на этом хорошо зарабатывают", – рассказывает житель Алушты.

В Крыму бензин продают дороже, чем в РФ, а на дорогах появились "серые" заправщики: что происходит на оккупированном полуострове

Еще одна постоянная проблема Крыма – отсутствие электричества. Хотя на полуострове нет российских обстрелов критической инфраструктуры, как на материковой части Украины, тут происходят постоянные аварии и без света по несколько дней подряд живут тысячи абонентов. Поэтому бизнес также обзавелся генераторами, зарядными станциями и т.п.

На генераторах часто работают даже АЗС, а это также сказывается на цене топлива. После обстрелов Керченского моста топливо в Крым завозят в основном бензовозами из РФ. А это долго и недешево.

Цены на продукты выросли

Но не топливом единым. Перед праздниками резко выросли цены почти на все продукты. Крымчане рассказывают, что сливочное масло или яйца – это далеко не вся беда.

"Вчера ходила в Симферополе на центральный рынок, хотела запастись мясом и курицей на новогодний стол. Я была в шоке просто. Если еще две недели назад курицу можно было купить по 300 руб. за кило (150 грн), то теперь ее продают по 400 руб. (200 грн) и говорят, что через неделю будет 450 руб. Свиной язык продают по 1000 руб. (500 грн)! Говядина задняя часть по 980 руб. (490 грн), лопатка 900 руб. (450 грн) – это никуда не годится! Продавцы обещают, что ближе к Новому году и Рождеству будет еще дороже", – возмущается пенсионерка из Симферополя Ольга Николаевна.

В Крыму бензин продают дороже, чем в РФ, а на дорогах появились "серые" заправщики: что происходит на оккупированном полуострове

Также женщина рассказала, что помидоры на симферопольском рынке предлагают по 300-350 руб. (150-175 грн), а черри и вовсе по 400-500 руб. (200-250 грн). Огурцы свежие – 300-400 руб. (150-200 грн).

Яблоки по 170-200 руб. (85-100 грн). Причем овощи и фрукты в основном местного крымского производства.

"Цены уже запредельные, жители полуострова, которые работают в бюджетной сфере, или пенсионеры, они не могут себе позволить подобные цены. Там Аксенов приказал, чтобы цены на праздники не повышали. Но кто он такой, чтобы ограничивать спекуляцию. Они сами ее и поощряют своими поборами и налогами. А российская инфляция, которая раскручивается из-за войны, перекинулась на полуостров. Многие жители полуострова уже переходят на картошку и собственные заготовки. Рыба на полуострове уже давно дороже мяса. Смешно, но хамса, которую ловят в районе Керчи, стоит 400-500 руб. (200-250 грн)", – рассказывает житель Ялты Сергей, который не выдержал туристического кризиса, закрыл свой бизнес и собирается уезжать.

В Крыму бензин продают дороже, чем в РФ, а на дорогах появились "серые" заправщики: что происходит на оккупированном полуострове

За последние пару лет из Крыма уехали многие молодые люди, которые хотят получить образование и найти работу, поскольку перспектив на оккупированном полуострове они не видят.

Также бежит и бизнес. Люди, которые не смогли заработать на туристах, понимают, что курортный сезон тут уже не будет таким, как до оккупации, и ищут лучшей жизни в других странах.