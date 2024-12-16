В Крыму бензин продают дороже, чем в РФ, а на дорогах появились 'серые' заправщики: что происходит на оккупированном полуострове

В Крыму перед новогодними праздниками цены настолько поползли вверх, что даже оккупационное правительство заявило, что будет с этим бороться. Крымчане отмечают, что цены на бензин и дизтопливо на полуострове выше, чем на территории России. Это связано с войной и проблемами в российской экономике. А также с тем, что Россия не собирается заботиться о жителях полуострова, а только готова размещать там военные базы.

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Цены на топливо выше, чем в РФ

Перед новогодними праздниками высокие цены на оккупированном полуострове еще больше поползли вверх. Крымчане рассказывают, что у них резко подорожал бензин и дизтопливо. Причем если переехать Керченский мост, то на первой же заправке цена на литр топлива на несколько рублей ниже, чем в Крыму.

Например, на заправке "Лукойл" перед мостом цена на бензин А-92 – 57,50 руб. (29 грн), А-95 – 63,89 руб. (32 грн). А уже когда водители въезжают в Крым, то заправиться тут можно А-92 – 60,19 руб. (30 грн), А-95 – 68,99 руб. (35 грн). Разница в 3-5 рублей.

Дизтопливо на заправке перед мостом стоит 65,81 и 66,35 руб., а уже за мостом в Крыму – 70,59 и 72,99 руб. Разница 5-7 рублей.

Такая разница на литре топлива очень возмущает жителей полуострова. Правда, оккупационное правительство не торопится решать проблему. По словам "главы" оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова, они обратились к правительству России с просьбой помочь выровнять ценовую ситуацию в начале первого квартала 2025 года.

Тем временем на полуострове стали появляться "серые" заправщики, у которых цена на топливо ниже крымской. Жители рассказывают, что у них можно заправиться на 3-4 рубля дешевле, чем на АЗС.

"Они стоят на трассе и заправляют из канистр, могут быть даже небольшие бензовозы где-то на проселочной дороге. Можно связаться с ними по телефону, и они подвезут 20-40 литров топлива. Они особо не скрываются и не боятся, потому что их крышует кто-то из правоохранителей. Поэтому топливный вопрос не торопятся решать в Крыму, на этом хорошо зарабатывают", – рассказывает житель Алушты.

Еще одна постоянная проблема Крыма – отсутствие электричества. Хотя на полуострове нет российских обстрелов критической инфраструктуры, как на материковой части Украины, тут происходят постоянные аварии и без света по несколько дней подряд живут тысячи абонентов. Поэтому бизнес также обзавелся генераторами, зарядными станциями и т.п.

На генераторах часто работают даже АЗС, а это также сказывается на цене топлива. После обстрелов Керченского моста топливо в Крым завозят в основном бензовозами из РФ. А это долго и недешево.

Цены на продукты выросли

Но не топливом единым. Перед праздниками резко выросли цены почти на все продукты. Крымчане рассказывают, что сливочное масло или яйца – это далеко не вся беда.

"Вчера ходила в Симферополе на центральный рынок, хотела запастись мясом и курицей на новогодний стол. Я была в шоке просто. Если еще две недели назад курицу можно было купить по 300 руб. за кило (150 грн), то теперь ее продают по 400 руб. (200 грн) и говорят, что через неделю будет 450 руб. Свиной язык продают по 1000 руб. (500 грн)! Говядина задняя часть по 980 руб. (490 грн), лопатка 900 руб. (450 грн) – это никуда не годится! Продавцы обещают, что ближе к Новому году и Рождеству будет еще дороже", – возмущается пенсионерка из Симферополя Ольга Николаевна.

Также женщина рассказала, что помидоры на симферопольском рынке предлагают по 300-350 руб. (150-175 грн), а черри и вовсе по 400-500 руб. (200-250 грн). Огурцы свежие – 300-400 руб. (150-200 грн).

Яблоки по 170-200 руб. (85-100 грн). Причем овощи и фрукты в основном местного крымского производства.

"Цены уже запредельные, жители полуострова, которые работают в бюджетной сфере, или пенсионеры, они не могут себе позволить подобные цены. Там Аксенов приказал, чтобы цены на праздники не повышали. Но кто он такой, чтобы ограничивать спекуляцию. Они сами ее и поощряют своими поборами и налогами. А российская инфляция, которая раскручивается из-за войны, перекинулась на полуостров. Многие жители полуострова уже переходят на картошку и собственные заготовки. Рыба на полуострове уже давно дороже мяса. Смешно, но хамса, которую ловят в районе Керчи, стоит 400-500 руб. (200-250 грн)", – рассказывает житель Ялты Сергей, который не выдержал туристического кризиса, закрыл свой бизнес и собирается уезжать.

За последние пару лет из Крыма уехали многие молодые люди, которые хотят получить образование и найти работу, поскольку перспектив на оккупированном полуострове они не видят.

Также бежит и бизнес. Люди, которые не смогли заработать на туристах, понимают, что курортный сезон тут уже не будет таким, как до оккупации, и ищут лучшей жизни в других странах.