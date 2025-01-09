Увеличение тарифа на транспортировку газа спровоцирует рост цен на товары, – Петренко

Из-за увеличения тарифа "Оператора газотранспортной системы Украины" на транспортировку газа возрастут цены на товары.

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Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

"Бытовые потребители напрямую не увидят ни одного роста стоимости газа в своих платежах. Но важно сказать, что они косвенно ощутят увеличение стоимости газа для промышленности. Промышленность будет дороже покупать газ. Они поднимут стоимость цены на свою продукцию и уже через некоторое время каждый из украинцев будет платить за товары больше", – сказал он.

Петренко пояснил, что большое количество промышленных предприятий используют газ для производства продукции. В частности, речь идет о металлургической и пищевой промышленности, а также производителях стекла и бытовой техники.

"Ситуация с такими крупными отраслями, в том числе находящимися на центре или востоке нашей страны, им очень тяжело работать с учетом очень тяжелой ситуации с полномасштабной войной, постоянными обстрелами со стороны россиян и более усложненной логистикой. Потому что ряд территорий Украины, к сожалению, они оккупированы. Поэтому, конечно, это отразится на их работе", – подчеркнул он.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко подчеркнул, что повышение тарифа на транспортировку газа будет оказывать значительное влияние на экономику Украины и приведет к росту цен на товары и услуги.