"Укрзалізниця" запустила новый поезд на популярном маршруте: когда и куда ходит

В Украине запустили первый рейс новоназначенного поезда Интерсити №761/762 по маршруту Киев-Одесса. На поезд купили 100% билетов в оба направления.

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"Видим устойчивый спрос и дальше – следующий рейс этого поезда в обоих направлениях тоже распродан более чем на 95%. Между Киевом и Одессой курсируют вагоны МПЛТ, ранее осуществлявшие рейсы между Киевом и Черниговом: им на замену на этот маршрут пришел капитально модернизированный электропоезд ЭД". -9м, который прошел ремонт на собственных мощностях "Укрзализныци" летом прошлого года", - говорится в сообщении "Укрзалізниці" в Telegram.

Теперь сообщение Киев - Чернигов обеспечивается поездом №886/885 - 888/887 Фастов - Киев - Чернигов: со вчерашнего дня этот поезд курсирует ежедневно (кроме среды из Фастова и четверга - из Чернигова), и отправляется из Фастова в 15:37, из Киева - в 17:06 и прибывает в Чернигов в 20:09. В обратном направлении из Чернигова поезд отправляется в 7:51, прибывает в столицу в 10:46 и в Фастов - в 11:49.

Кроме удобного модернизированного поезда, инклюзивного, с пандусами и местами для зарядки гаджетов, Чернигов получил теперь: на ~30,5% большее предложение мест: 585 в новом поезде ЭД-9м против ~400 в вагонах МПЛТ; более демократичную цену: 84 - 97 гривен за поездку от Киева в Чернигов поездом ЭД-9м против 163 - 298 гривен в вагоне МПЛТ; ".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" с 4 июля изменила время старта продаж билетов на ряд популярных международных рейсов. В частности, в Польшу (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) реализация будет начинаться в 9:00. Глубина – 20 суток до даты отправления.

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