"Укрнафта" впервые за 14 лет получила спецразрешение от Госслужбы геологии и недр, – Корецкий

"Укрнафта" получила бланк нового спецразрешение от Государственной службы геологии и недр. Это первое спецразрешение, полученное "Укрнафтою" за последние 14 лет.

Компания увеличила общие добывающие запасы на миллиард кубометров газа и сто тысяч тонн нефти.

Речь идет о 56,5 квадратных километрах технологических площадей на Северо-востоке Украины.

Продавцом спецразрешения выступила другая государственная компания – дочернее предприятие ЧАО "НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія".

"Благодаря новой лицензии "Укрнафта" получит прирост общих запасов на 1,01 млрд кубометров природного газа и 100 тыс тонн нефти, – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. – Благодарю сотрудников предприятия, работающих над открытиями новых месторождений и получением прироста запасов углеводородов".

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 г. ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".