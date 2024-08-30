'Укрнафта' присоединилась к программе 'Национальный кэшбек': как это будет работать

Сеть автозаправочных комплексов UKRNAFTA входит в государственную программу Президента Украины "Национальный кэшбек", бета-тестирование которой стартует уже 2 сентября 2024 года.

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При покупке товаров на АЗК UKRNAFTA украинцы смогут получать 10% от их стоимости на специальные банковские карты.

Как это работает:

Кешбек предоставляется на отечественные потребительские товары, за исключением подакцизных, кроме вина без содержания спирта, медовых напитков и лекарств украинского производства. Уточнить, участвует ли товар в программе, можно по ссылке или через специальный сканер в ДІї, который заработает уже с середины сентября.

В программе принимают участие сети АЗК, торговые сети и магазины, в том числе онлайн-магазины.

Специальные карты для участия все смогут открыть со 2 сентября через мобильные приложения и отделения следующих банков: Ощадбанк, Приватбанк, Monobank, Sense Bank, ПУМБ, Глобус, Укргазбанк, Ukrsibbank, А-банк, Укрэксимбанк. Там будут все необходимые инструкции.

Пришел ли кэшбек можно будет увидеть в Дії уже на следующий день после покупки. На карту деньги приходят раз в месяц, до 20 числа следующего месяца.

Снять наличные не получится, зато безналично сможете заплатить за лечение, коммуналку, транспорт, мобильную связь, спорт, а также рассчитаться в заведениях питания, кинотеатрах и других услугах. .

Программа "Национальный кэшбек" позволит поддержать украинских производителей, даже самых маленьких, и поможет выбрать качественные национальные товары.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 год ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".