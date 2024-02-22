'Укрнафта' повысила дебит скважины в 4 раза благодаря собственным разработкам

За счет собственных разработок и опыта специалистов предприятия "Укрнафта" повысила дебит скважины в 4 раза – с 14,5 до 60 тонн нефти в сутки. Пробурить новую скважину – это часть работы. Важно, чтобы объект работал эффективно.

Для этого проводятся его испытания и исследования, позволяющие в дальнейшем выйти на оптимальный режим работы, соответственно – оптимальный дебит. На глубинах 1085-1122 метров одна из скважин дала промышленный приток в 22 тонны нефти в сутки. Уже в процессе освоения дебит снижался, пока не достиг 14,5 тонн в сутки.

Проведенные гидродинамические исследования показали, что производительные пласты загрязнены. Чтобы увеличить производительность скважины по рекомендациям департамента разработки месторождений, в январе провели капитальный ремонт: перфорацией добавил еще ряд производительных пластов в интервалах 1007-1017 м и 1018-1065 м.

Для очищения пластов от загрязнения провели крупнообъемную кислотную обработку всего перфорированного разреза с учетом значительной толщи пластов.

При этом использовали усовершенствованную рецептуру раствора, разработанную Управлением нефтепромышленного сервиса и Научно-исследовательским и проектным институтом "Укрнафты". "После пуска в работу получен дебит 60 тонн в сутки практически безводной нефти.

Пока продолжается исследование скважины и установление оптимального режима ее работы, - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. – Благодарю специалистов "Укрнафты" за производительность, готовность к вызовам и умение достигать результатов".

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".