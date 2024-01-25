'Укрнафта' получила более 20 млн дивидендов от миноритарной деятельности

В 2023 году "Укрнафта" впервые в своей истории получила миллионные дивиденды от транспортно-производственной компании "Нефтетранссервис" и охранной фирмы "Секьюрайти", в которых владеет долями в размере 49,9%.

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Сумма поступлений превысила 20 млн. грн.

"Общее собрание участников ООО "Нефтетранссервис" приняло решение о выплате дивидендов за 2020, 2021, 2022 годы, всего около 6,3 млн грн, – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. – По ООО "Секьюрайти" – за тот же период плюс за 9 месяцев 2023 года – почти 14 млн грн".

В феврале 2024 года ожидается следующая уплата дивидендов за 2023 год от обеих компаний.

Это первые средства от результатов их деятельности с 2020 года.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

"Укрнафта" владеет 87 специальными разрешениями на добычу углеводородов, ведет деятельность на востоке и западе Украины. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024 – 30 единиц.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".