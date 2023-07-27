'Укрэнерго' призывает власти решить проблему увеличения долгов

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявляет о кратном увеличении многомиллиардной задолженности перед компанией, что приводит к дефициту средств и не позволяет компании производить выплату долгов перед ГП "Гарантированный покупатель" за услугу по увеличению доли зеленой энергии и производить расчеты на балансирующем рынке, сообщает ExPro.

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"К сожалению, у нас есть задолженность и перед многими другими участниками рынка. Эта задолженность возникает потому, что долг других участников рынка еще больше. Речь идет о десятках миллиардов перед нами", - сказал Кудрицкий.

"Эта спираль долгов появилась еще давно. Но, к сожалению, за последний год уровень долгов вырос кратно. И тот факт, что мы задолжаем гораздо меньшую сумму, чем должны нам, свидетельствует о том, что мы часть денег смогли взять в виде грантов или кредитов", - объясняет Кудрицкий.

Как указывает руководитель компании, есть ожидание, что ситуация с долгами исправится в ближайшее время, в августе-сентябре.

"Если же эта ситуация не исправится, то нужно искать очень глубинные решения, чтобы эти долги перестали расти", – сообщил Кудрицкий.

Как сообщалось, задолженность "Укрэнерго" перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате услуги за увеличение доли электроэнергии из альтернативных источников продолжает увеличиваться и достигла 23,6 млрд грн.

В этих условиях расчеты Гарпока перед предприятиями ВИЭ за производимую электроэнергию за 2022 год составляют 55%, а за первое полугодие 2023 года около 54%.