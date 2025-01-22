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Украинцы могут наперед узнать размер своей пенсии: как рассчитать в калькуляторе ПФУ

Ксения Капустинская
Экономика
4 минуты
1,9 т.
Как узнать размер пенсии онлайн на сайте ПФУ

Украинцы могут задолго до выхода на заслуженный отдых увидеть ориентировочный размер своей будущей пенсии. Для такого расчета существует официальный калькулятор в личном кабинете на сайте ПФУ (Пенсионного фонда Украины).

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Как воспользоваться пенсионным калькулятором Пенсионного фонда и что делать, если итоговая пенсия получается слишком низкой, пишет OBOZ.UA. В целом система помогает планировать свое будущее и исправить ситуацию в случае необходимости.

Как узнать сумму будущей пенсии: инструкция для веб-портала ПФУ

1. Необходимо пройти регистрацию и авторизоваться на портале Пенсионного фонда portal.pfu.gov.ua. Для этого можно зарегистрироваться с помощью КЭП (можно скачать на сайте своего банка), а также с помощью BankID. Второй способ считается более простым, поэтому приводим инструкцию для него:

  • на сайте ПФУ нужно нажать на кнопку "Вход" и выбрать вариант входа в систему с помощью ID.GOV.UA;
Как зайти на портал электронных услуг ПФУ
  • выбрать пункт "Физическое лицо" и нажать кнопку "Войти";
  • выбрать из перечня банк, клиентом которого вы являетесь, и выполнить следующие шаги, предложенные системой;
  • проверить данные и дать согласие на их распространение.

2. После входа на основной странице вы увидите анкетные данные о себе: ФИО, дату рождения, налоговый номер, стаж, последнюю дату, за которую уплачены взносы. В боковой панели нужно выбрать "Пенсионный калькулятор".

Личный кабинет ПФУ: где найти пенсионный калькулятор

3. Ознакомьтесь со своими данными и ориентировочной датой выхода на пенсию (можно подсчитать, хватает ли стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет). Также вы увидите ориентировочный размер будущей пенсии.

При ее расчете следует учитывать важный нюанс: свой стаж через меню "Алгоритм расчета" можно учесть либо по состоянию на сейчас (если вам уже почти 60 и вы не планируете больше работать), либо выбрать пункт "с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста". Во втором случае калькулятор посчитает будущую пенсию, исходя из предположения, что вы продолжите работать и получать такую же зарплату, как на момент расчета.

Пенсионный калькулятор на сайте ПФУ: как правильно ввести данные

Если результат, подсчитанный через пенсионный калькулятор, вас не устраивает, его нужно исправлять. Среди вариантов: если часть зарплаты получаете в конверте, договоритесь с работодателем и детинизируйте свой доход. Если вам не хватает стажа и вы работаете в тени официально оформите свою занятость. А если пенсия уже близко, а стажа все равно мало, его можно докупить.

Не хватает стажа для пенсии: как его купить на сайте ПФУ

Чтобы приобрести страховой стаж сначала нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Это можно сделать онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Функция доступна в личном кабинете гражданина. Для заключения договора о покупке стажа понадобится выполнить такие шаги:

  • в боковой панели выбрать раздел "Коммуникация по ПФУ" и нажать "Договор о добровольном участии";
  • внести персональные данные лица, в пользу которого будут взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения), а если платите за себя, нажать кнопку "Желаю платить взносы за себя";
  • дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные;
  • подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи, кликнув "Подписать и оплатить".

При этом следует учитывать: существуют два типа договоров:

  • долгосрочный с регулярными взносами;
  • единовременная покупка стажа.

Долгосрочные договоры заключаются на срок от одного до пяти лет, с ежемесячной оплатой. Такой вариант договора подойдет тем, кто заранее подсчитал свой будущий страховой стаж и понял, что его недостаточно.

Долгосрочные договоры заключаются на срок от одного до пяти лет, с ежемесячной оплатой. Такой вариант договора подойдет тем, кто заранее подсчитал свой будущий страховой стаж и понял, что его недостаточно. Взнос за каждый месяц составляет 22% от минимальной зарплаты. В январе 2025 года это 1760 грн (минимальная зарплата осталась на уровне 8000 грн).

Одноразовая покупка стажа дает возможность немедленно приобрести необходимые месяцы или годы для выхода на пенсию – без ожидания. Однако эта опция обходится дороже: взнос составляет 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц стажа. Сейчас это 3520 грн.

Сайт ПФУ: какие еще услуги доступны в личном кабинете

Кроме пенсионного калькулятора и покупки стажа на сайте ПФУ можно получить и другие онлайн-услуги. Так, на главной странице портала можно ознакомиться со всеми функциями. Как утверждает сам Пенсионный фонд, самые популярные из них:

  • Назначение пенсии и ее перерасчет. Услуга дает возможность подать заявление на назначение пенсии по возрасту, потере кормильца, инвалидности, за выслугу лет и т.п. или заявление на перерасчет пенсии для тех, кто уже получает пенсионную выплату.
  • Заявление на субсидию или льготу по коммуналке.
  • Получение электронных справок с QR-кодом о стаже, заработной плате и размере пенсии и т.п.,. Они являются аналогом бумажного документа, подписанного в органах ПФУ.
  • Заявление-расчет по уплате по листкам нетрудоспособности (выплата больничных).
  • Перевод выплат с почты на банк.
  • Доступ к электронной трудовой книжке.
  • Получение данных персональной электронной учетной карточки застрахованного лица и других сведений из реестра застрахованных лиц (информация о доходе, уплаченных страховых взносах, приобретенном страховом стаже), исправление персональных данных в реестре.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине изменились требования к стажу для пенсии. Они меняются каждый год, причем в сторону ужесточения, это будет продолжаться до 2028-го.

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