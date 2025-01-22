Украинцы могут наперед узнать размер своей пенсии: как рассчитать в калькуляторе ПФУ

Украинцы могут задолго до выхода на заслуженный отдых увидеть ориентировочный размер своей будущей пенсии. Для такого расчета существует официальный калькулятор в личном кабинете на сайте ПФУ (Пенсионного фонда Украины).

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Как воспользоваться пенсионным калькулятором Пенсионного фонда и что делать, если итоговая пенсия получается слишком низкой, пишет OBOZ.UA. В целом система помогает планировать свое будущее и исправить ситуацию в случае необходимости.

Как узнать сумму будущей пенсии: инструкция для веб-портала ПФУ

1. Необходимо пройти регистрацию и авторизоваться на портале Пенсионного фонда – portal.pfu.gov.ua. Для этого можно зарегистрироваться с помощью КЭП (можно скачать на сайте своего банка), а также с помощью BankID. Второй способ считается более простым, поэтому приводим инструкцию для него:

на сайте ПФУ нужно нажать на кнопку "Вход" и выбрать вариант входа в систему с помощью ID.GOV.UA;

выбрать пункт "Физическое лицо" и нажать кнопку "Войти";

выбрать из перечня банк, клиентом которого вы являетесь, и выполнить следующие шаги, предложенные системой;

проверить данные и дать согласие на их распространение.

2. После входа на основной странице вы увидите анкетные данные о себе: ФИО, дату рождения, налоговый номер, стаж, последнюю дату, за которую уплачены взносы. В боковой панели нужно выбрать "Пенсионный калькулятор".

3. Ознакомьтесь со своими данными и ориентировочной датой выхода на пенсию (можно подсчитать, хватает ли стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет). Также вы увидите ориентировочный размер будущей пенсии.

При ее расчете следует учитывать важный нюанс: свой стаж через меню "Алгоритм расчета" можно учесть либо по состоянию на сейчас (если вам уже почти 60 и вы не планируете больше работать), либо выбрать пункт "с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста". Во втором случае калькулятор посчитает будущую пенсию, исходя из предположения, что вы продолжите работать и получать такую же зарплату, как на момент расчета.

Если результат, подсчитанный через пенсионный калькулятор, вас не устраивает, его нужно исправлять. Среди вариантов: если часть зарплаты получаете в конверте, договоритесь с работодателем и детинизируйте свой доход. Если вам не хватает стажа и вы работаете в тени официально оформите свою занятость. А если пенсия уже близко, а стажа все равно мало, его можно докупить.

Не хватает стажа для пенсии: как его купить на сайте ПФУ

Чтобы приобрести страховой стаж сначала нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Это можно сделать онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Функция доступна в личном кабинете гражданина. Для заключения договора о покупке стажа понадобится выполнить такие шаги:

в боковой панели выбрать раздел "Коммуникация по ПФУ" и нажать " Договор о добровольном участии ";

"; внести персональные данные лица, в пользу которого будут взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения), а если платите за себя, нажать кнопку "Желаю платить взносы за себя";

дать согласие на обработку данных и подтвердить внесенные данные;

подписать договор с помощью квалифицированной электронной подписи, кликнув "Подписать и оплатить".

При этом следует учитывать: существуют два типа договоров:

долгосрочный с регулярными взносами;

единовременная покупка стажа.

Долгосрочные договоры заключаются на срок от одного до пяти лет, с ежемесячной оплатой. Такой вариант договора подойдет тем, кто заранее подсчитал свой будущий страховой стаж и понял, что его недостаточно.

Долгосрочные договоры заключаются на срок от одного до пяти лет, с ежемесячной оплатой. Такой вариант договора подойдет тем, кто заранее подсчитал свой будущий страховой стаж и понял, что его недостаточно. Взнос за каждый месяц составляет 22% от минимальной зарплаты. В январе 2025 года это 1760 грн (минимальная зарплата осталась на уровне 8000 грн).

Одноразовая покупка стажа дает возможность немедленно приобрести необходимые месяцы или годы для выхода на пенсию – без ожидания. Однако эта опция обходится дороже: взнос составляет 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц стажа. Сейчас это 3520 грн.

Сайт ПФУ: какие еще услуги доступны в личном кабинете

Кроме пенсионного калькулятора и покупки стажа на сайте ПФУ можно получить и другие онлайн-услуги. Так, на главной странице портала можно ознакомиться со всеми функциями. Как утверждает сам Пенсионный фонд, самые популярные из них:

Назначение пенсии и ее перерасчет . Услуга дает возможность подать заявление на назначение пенсии по возрасту, потере кормильца, инвалидности, за выслугу лет и т.п. или заявление на перерасчет пенсии для тех, кто уже получает пенсионную выплату.

. Услуга дает возможность подать заявление на назначение пенсии по возрасту, потере кормильца, инвалидности, за выслугу лет и т.п. или заявление на перерасчет пенсии для тех, кто уже получает пенсионную выплату. Заявление на субсидию или льготу по коммуналке .

. Получение электронных справок с QR-кодом о стаже, заработной плате и размере пенсии и т.п.,. Они являются аналогом бумажного документа, подписанного в органах ПФУ.

и т.п.,. Они являются аналогом бумажного документа, подписанного в органах ПФУ. Заявление-расчет по уплате по листкам нетрудоспособности (выплата больничных).

(выплата больничных). Перевод выплат с почты на банк .

. Доступ к электронной трудовой книжке.

Получение данных персональной электронной учетной карточки застрахованного лица и других сведений из реестра застрахованных лиц (информация о доходе, уплаченных страховых взносах, приобретенном страховом стаже), исправление персональных данных в реестре.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине изменились требования к стажу для пенсии. Они меняются каждый год, причем в сторону ужесточения, это будет продолжаться до 2028-го.

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