Требования к стажу для пенсии изменились: какие нормы действуют для украинцев в 2025 году

В Украине требования к стажу для пенсии меняются каждый год – причем в сторону ужесточения. Так, если в 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет требовался 31 год стажа, то в 2025-м нужно уже 32 года. В 2026 году минимум вырастет до 33 лет и будет повышаться до 2028-го, пока не достигнет 35 лет.

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Впрочем, выходить на пенсию украинцы могут не только в 60 лет, пишет OBOZ.UA. Например, для назначения пенсии в 63 года понадобится на 10 лет стажа меньше, чем в 60 лет. То есть в 2025-м – это 22 года. "Норма" будет расти, пока не достигнет 25 лет в 2028-м.

Минимальное количество стажа для выхода на пенсию в 65 – 15 лет. Это единственное требование к стажу, которое не меняется.

Пенсионный возраст в Украине и сколько нужно стажа: таблица

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Если же до 65 лет человек не накопил 15 лет стажа, пенсию он не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь. Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев.

При этом сама выплата не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это по-прежнему 2361 грн, т.к. соцстандарты были заморожены.

Также следует учитывать, что фактически минимальный пенсионный возраст для женщин и мужчин в Украине одинаков – 60 лет. Однако для женщин он повышался постепенно, поэтому фактически выходить на пенсию в 60 они начали только с 2021 года.

Мало стажа для пенсии: как украинцы могут решить проблему

Если у человека недостаточно страхового стажа для выхода на пенсию, он может его приобрести. Для этого необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины о добровольном участии в системе социального страхования. Существуют два типа договоров:

долгосрочный с регулярными взносами;

единовременная покупка стажа.

Долгосрочные договоры заключаются на срок от одного до пяти лет, с ежемесячной оплатой. Такой вариант договора подойдет тем, кто заранее подсчитал свой будущий страховой стаж и понял, что его недостаточно.

Взнос за каждый месяц составляет 22% от минимальной зарплаты. В январе 2025 года это 1760 грн (минимальная зарплата осталась на уровне 8000 грн).

Одноразовая покупка стажа дает возможность немедленно приобрести необходимые месяцы или годы для выхода на пенсию – без ожидания. Однако эта опция обходится дороже: взнос составляет 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц стажа. Сейчас это 3520 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с июля 2025-го, если правительству удастся реализовать пенсионную реформу, пенсии будут индексироваться по новым правилам. Вместо повышения на определенный процент выплату будут каждый раз пересчитывать по новой формуле.

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