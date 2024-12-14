Украинцы ищут информацию о справке ОК-7: в ПФУ рассказали, что это такое и кому нужно

Справка ОК-7 – один из самых популярных запросов в Google за 2024 год. Справка ОК-7 содержит сведения о суммах фактически начисленной заработной платы/дохода и страховом стаже за период с 2011 года.

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В ПФУ рассказали, как оформить справку и для чего она нужна. Справка ОК-7 (как и справка ОК-5) – это индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Чаще справку ОК-7 используют для определения страхового стажа для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т.д. Получить справку ОК-7 может застрахованное лицо. Страхователь может сформировать такую справку о застрахованном лице только за период пребывания с ним в трудовых отношениях.

Способы получения:

Лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом и справкой о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код). Справка выдается бесплатно в день обращения.

Онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua) или в мобильном приложении "Пенсионный фонд". Для получения справки через вебпортал Фонда нужно выполнить следующие шаги:

нажмите "Вход" и авторизуйтесь удобным для вас способом (с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), или системы GOV.UA, или "Действие.Подпись");

в разделе "Коммуникации по ПФУ" выберите пункт "Запрос на получение электронных документов";

в поле "Тип обращения" выберите "Справка ОК-7" (общие данные уже будут заполнены системой) и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных (проставив соответствующую галочку-отметку в определенном поле);

после этого нажмите "Отправить в ПФУ"; справка формируется и отправляется автоматически в личный кабинет (раздел "Мои обращения"). Также онлайн справку можно получить на портале "Действие" или в мобильном приложении "Действие".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того, чтобы перечислять пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% темпов роста зарплат, пенсию будут перечислять по новой формуле.

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