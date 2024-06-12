Украинская трубная отрасль выступает категорически против обязательства для предприятий импортировать 80% своего потребления электроэнергии, ведь для предприятий это означает потерю конкурентоспособности.

Об этом заявил генеральный директор объединения предприятий "Укртрубопром" Георгий Польский.

Он обратил внимание на то, что в настоящее время мощности для импорта электроэнергии в Украину ограничены: сечение составляет всего 1,7 ГВт, а потребность в электроэнергии только горно-металлургического комплекса значительно превышает возможности пересечения. То есть импортной электроэнергии не хватит для закрытия потребностей всей украинской промышленности.

"Императивное обязательство покупать 80% электроэнергии по импорту приведет к резкому росту цен на пересечение и электроэнергию. А это, в свою очередь, приведет к росту затрат и себестоимости украинской промышленной продукции", – убежден гендиректор "Укртрубопрома".

При этом он подчеркнул, что сегодня украинские трубные заводы конкурируют с китайскими производителями, получающими субсидии от государства.

"Поэтому такое обязательство по импорту электроэнергии ударит по конкурентоспособности отечественной трубной продукции", – говорит Польский.

Напомним, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго" со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% – больше импортировать в Украину нет возможности.