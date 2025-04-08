Украине нужно стать частью европейского газового рынка, – Омельченко

Украина должна стать частью газового рынка Европы, чтобы украинские потребители могли покупать газ на собственной бирже.

Видео дня

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Украине следует интегрировать на коммерческой основе украинский рынок с европейским рынком для того, чтобы заходили европейские трейдеры, чтобы наши потребители через трейдеров могли покупать газ на нашей бирже собственной", – сказал он.

Омельченко объяснил, что у Украины есть значительный дефицит средств, и что те деньги, которые есть, идут на оборонную промышленность.

"Сейчас снимать деньги с оборонной промышленности и Вооруженных сил, направлять на закупку природного газа, мне кажется, это не лучший вариант, поэтому нужно выискивать ту модель рынка, о которой сказал руководитель Энергетического сообщества", – подчеркнул он.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что привлечение частных трейдеров и пересмотр механизма ПСО поможет сохранить газовый баланс Украины.